擔憂國防工業斷鏈 美國施壓墨西哥重新開放組裝工廠

美國週二 (21 日) 敦促墨西哥重新開放邊境的組裝工廠，因為這可能會造成供應鏈斷鏈，影響美國取得國防武器及設備。

由於擔心 COVID-19(新冠肺炎) 疫情，這些組裝廠的眾多工人正進行罷工及抗議。工人要求工廠遵守 3 月 30 日的緊急聲明，讓非必要的工廠暫停運作。

許多美國國防承包商，特別是飛機製造商，都依賴墨西哥供應商的零件和製造。但是自從疫情爆發以來，邊境以南的工廠停工或減慢了生產速度，影響了供應鏈。

美國駐墨西哥大使 Christopher Landau 正在推特上發起活動，敦促各方努力保持供應鏈完整。

Landau 指出，因疫情關廠，會損害北美自由貿易區 3 個國家的零件和商品流通，並警告稱，如果不協調應對措施，國防工業的供應鏈恐將中斷。

Landau 表示，到處都有風險，但人們不會因為害怕車禍，就一直待在家裡，破壞經濟也是對健康的威脅。

美國國防部負責採購和維持的副部長 Ellen Lord，週一也表達類似的擔憂，表示國際上數個地區封城，已影響美國國防工業運作，特別是墨西哥。

她表示，已與 Landau 討論此事，並將與墨西哥外長 Marcelo Ebrard 連繫，尋求幫助以重新開放國際供應鏈。

Lord 表示，主要的國防計畫將被延遲 3 個月，一些國防分析師認為，這一評估過於樂觀。

五角大樓本週開始向國防承包商提供更高的獎勵，以加快進度。在過去的 10 年中，隨著國防公司的外包，五角大廈對墨西哥供應鏈的依賴提升。

已將其供應鏈的重要部分外包給墨西哥的主要國防供應商，包括通用動力、波音、雷神、洛克希德 · 馬丁、Textron、奇異電子、Honeywell 等。