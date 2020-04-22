日本再爆遊輪群聚感染 新增33人確診全船將實施PCR檢測

日本當局在週三 (22 日) 證實，目前停靠長崎港的「歌詩達大西洋號」又新增 33 名新冠肺炎 (COVID-19) 確診。

載有 6 百多名船員的義大利船籍「歌詩達大西洋號」，日前在三菱重工長崎造船所的香燒工廠完成維修作業後就停靠在工廠內。

由於在 4 月 20 日發現 1 名船員感染新冠肺炎，當局針對與該員有密切接觸的 57 名船上工作人員及廚師等進行採檢後，目前得知又有 33 人確診。

歌詩達大西洋號共載有 623 名工作人員，目前船上沒有任何乘客。該船原本計畫在中國進行維修作業，卻因肺炎疫情的關係改在日本進行。於今年 2 月 20 日到 3 月 25 日，在三菱重工的工廠實施維修作業。之後在海上進行試航後，從 4 月 1 日起就一直停靠在廠內。

歌詩達大西洋號 (圖片：AFP)

根據長崎當局的說法，他們正對 33 名新增確診的病情來進行了解，目前知道其中並無重症患者。

也由於證實在船上發生了群聚感染，當局也決定對所有船員實施 PCR 檢測。打算讓陽性的輕症患者在船上進行隔離，重症患者則是送往當地醫院，而陰性患者則打算盡快讓他們回國。

由於這次在遊輪上發生了群聚感染，長崎縣與長崎市當局也與日本中央政府等單位共商對策，緊急的在相關防疫措施上採取動作，以防堵疫情向外擴散。

長崎縣、長崎市與日本中央合作，計畫請日本自衛隊在相關醫療及病患載送提供協助。