〈WTI驚見負價〉法人：極端價格非常態 估6月期貨價可回升至21美元

西德州中級原油 (WTI) 期貨價格暴跌，5 月交割期貨破天荒出現負值，投信認為，油價期貨出現負值主要受疫情影響導致供需失衡，讓期貨投資人急於平倉，預期 5 月期貨平倉後，油價可望反映 6 月期貨價回升至每桶 21 美元，布蘭特與杜拜原油價格也可望維持每桶 21 到 25 美元的合理價位。

新冠肺炎疫情讓市場原油需求銳減，加上 OPEC 減產不足，在產能過剩、儲油設備短缺的情況下，讓 5 月期貨投資人不惜代價也要出脫期貨部位，拖累 WTI 期貨油價暴跌 3 倍，每桶暴跌至 - 37.63 美元，原油期貨首度出現負值。

富達國際表示，原油期貨跌至負值是史上罕見的極端狀價格，儘管目前市場減產不如預期，仍無法有效緩解供需失衡，但過去一個月西德州油井產量已減產約 15 億桶，預估當地儲油設備尚有能力支撐油產量。

富達國際認為，負油價並非市場新常態，預估 5 月期貨平倉後，油價可望恢復正常水位並進一步反映 6 月期貨價格，預估每桶約 21 美元，布蘭特與杜拜原油價格也可望維持約合理價位，每桶約 21 到 25 美元區間。

星展銀行 (台灣) 消費金融處財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉表示，6 月 WTI 期貨 20 日以每桶 20.43 美元作收，布蘭特原油期貨則收在每桶 25.57 美元，與美國相比，目前國際儲油設備仍有充裕空間可支撐供給過剩的產油量。

陳昱嘉提醒，受疫情影響國際原油需求短期間內恐難反彈回升，因此要特別注意，如果 5 月交割的原油期貨無法找到充足的儲存空間，而油商又沒有適度減產，恐影響 6 月合約到期時的油價走勢。