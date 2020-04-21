經濟部艱困企業薪資、營運資金補貼今起申請 估可協助13萬家企業

因應新冠肺炎 (COVID-19) 疫情，經濟部日前邀請產業座談，研擬薪資及營運資金補貼措施，今 (21) 日公告相關申請須知辦法，經濟部表示，本次特別預算追加經費編列 182.3 億元，預估可協助 13 萬家企業，保住 33.7 萬人就業。

經濟部表示，為協助艱困企業渡難關，並維持員工生計，今日公告艱困事業薪資及營運資金補貼申請須知，只要有稅籍登記的商業服務業，營業額衰退逾 5 成的艱困企業，政府將補貼該企業正職員工 3 個月經常性薪資費用 4 成，每月上限 2 萬元，並提供正職員工數乘以 1 萬元補貼一次性營運資金。

經濟部進一步指出，這次疫情造成部分業者營業額嚴重衰退而陷入經營困境，連帶波及受僱員工，其中包含餐飲、批發、零售、倉儲、視聽歌唱 (KTV)、洗衣、婚紗攝影、美髮及美容等行業等，預估可協助逾 13 萬家企業、33.7 萬人就業。

經濟部表示，本次補貼申請期間自即日起至 109 年 7 月 31 日，可以郵寄及線上方式申請，郵寄地址為 (郵遞區號 241) 中華郵政三重二重埔郵局 3-111 號信箱，線上申請方式則為 https://csm-subsidy.cdri.org.tw/，相關申請文件包含申請書、勞保投保名單、薪資清冊等。