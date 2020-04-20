民生物資超前部署 政院掛保證：稻米、衛生紙、口罩供應無虞

受疫情影響，國內日前掀起民生物資搶購潮，近日國際間也出現囤積糧食現象，對此，經濟部、農委會今 (20) 日再度掛保證，民生物資供應無虞，稻米庫存可供國人吃 21 個月；至於衛生紙的原料紙漿庫存，廠商也已超前部署，截至 3 月底，進口量年增 26%，在正常需求下，衛生紙供應沒有問題。

行政院政務委員龔明鑫召開紓困振興方案記者會，針對國內民生物資盤點進行說明。農委會副主委陳駿季指出，受疫情影響，歐美等國祭出人流限制等措施，導致糧食中下游鏈開始脫節，貨運無法出港、出貨船期延誤，隨著疫情擴大，各國恐慌性搶購、囤積，並提高糧食安全儲備水準，部分糧食出口國開始限制出口，進口國則加大採購，我國政府也緊盯各項民生物資的存量。

針對國內稻米庫存，陳駿季表示，目前公糧有 90 萬公噸，未來 6 個月可生產 120 萬公噸，合計 210 萬公噸，可供國人吃 21 個月，國家安全存糧絕對足夠。此外，蔬果同樣供應穩定，未來 6 個月蔬菜供應量可達 144 萬公噸，水果可達 155 萬公噸，將適時提供倉儲量至 2.1 萬公噸。

至於日前國內掀起一波泡麵、衛生紙搶購潮，經濟部次長林全能表示，目前供應都相當穩定，由於上次出現非正常性的需求，經濟部隨即與廠商溝通，並建立資訊監督機制，廠商也會做好隨時加大產能的準備，因此，國內民生物資不會有供應匱乏的狀況。

以泡麵來看，台灣主要供應商為統一 (1216-TW)、維力、味丹、味王，基本上每個月可生產 400 萬箱，透過四大超商、量販店、網路平台販售，目前廠商都以中元普渡的最高供貨水準來生產，銷售已趨於穩定。

至於衛生紙，主要生產廠商為永豐餘 (1907-TW)、正隆 (1904-TW)、金百利、金盛世，平均日產量約 8 萬箱，目前供貨無虞，不過，外界關注原料紙漿是否會因國際疫情缺貨，對此，林全能指出，紙漿年進口量達 80 萬噸，截至 3 月底，已超前部署增加訂購 26%，國內也有產製的能力，根據廠商回報，原料庫存至少可用到 6 月底、甚至有廠商準備到 8 月底。

林全能強調物流不能停，經濟部已跟物流業者協調，一旦需求大幅增加，每日物流供應的頻率也會隨之增加，確保民生物資的供應穩定，經濟部也會持續確認供需及價格，包括沙拉油、麵粉、速食麵和衛生紙等，並呼籲民眾夠用就好，不需囤貨。

在口罩與額溫槍存量方面，衛福部次長何啟功表示，自 2 月 6 日起實施口罩實名制後，隨著國家隊加大生產量，現在也即將邁入口罩實名制 3.0，截至 4 月 18 日止，全國銷售量已逼近 4 億片，國人的需求已愈趨穩定；額溫槍的部分，國內日產量約 1.8 萬支，但因需求仍在，已開放進口 13 萬支，目前供需已逐漸接近平衡。