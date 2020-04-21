台資銀行中國曝險恐成未爆彈？金管會兩道防線控管

行政院今 (21) 日召開「金融國家隊力挺台灣產業」記者會，媒體關切台資銀行對中國放款的曝險是否會成為未爆彈，對此，金管會主委顧立雄表示，針對台資銀行在大陸分行的曝險，金管會設有兩道防線控管，去 (2019) 年起，曝險有一直往下降的趨勢。

新冠肺炎疫情之後，加速了美中經濟脫鉤，台資銀行主要放款對象為在大陸的台資企業，媒體關切，台資銀行對中國放款的曝險是否會成為未爆彈。

顧立雄表示，在授信這塊，台資銀行對中國曝險，從去年第一季到去年第四季呈現一直往下掉的趨勢，顯示台資企業的撤離反映對大陸資金的需求降低。

顧立雄進一步指出，國銀對大陸曝險，金管會設有兩道控管防線，其一，台資銀行在大陸分行只要一有逾期放款發生，有盈餘就要先打銷，所以在大陸逾期放款的比例都很低，逾放比幾乎維持在 0，只有尚來不及打銷，逾放比才會小幅攀升，透過打銷呆帳當作防火牆的控管。

而第二道控管防線來說，顧立雄表示，曝險是授信、投資、資金拆存加起來不能超過淨值的 100%，只要曝險到淨值的 80% 就會警戒，目前看起來，沒有任何一家國銀達到警戒區間，都在 80% 以下，且從趨勢上看起來也一直降，到去年年底，法定曝險平均已降到 46% 左右。