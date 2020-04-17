〈政院兆元紓困〉經濟部加碼 工業區、加工出口區租金可緩繳或減收2成

經濟部次長林全能今 (17) 日出席行政院紓困記者會，因應新冠肺炎 (COVID-19) 疫情，林全能表示，將規劃對旗下工業區、加工出口區廠商提供每月租金減收 2 成或緩繳補貼二擇一措施，協助企業共度難關。

林全能表示，將對旗下工業區、加工出口區廠商提供租金一年緩繳或減收 2 成租金，給予二擇一補貼措施，但申請租金緩繳一年後需分三年繳回，而減收每月租金 2 成，每次申請期限為半年，預期實施期間從今年至明年 6 月 30 日。

林全能進一步指出，除了租金減免外，廠商也可申請公共設施維護費減半收取、汙水處理緩繳，廠商可直接向各地工業區申請。

水電費方面，林全能表示，營業額受疫情衝擊減少 15%-49% 企業，水費打 9 折，每月減免上限為 7000 元，營業低壓用戶電費同樣打 9 折，但每月上限為 10 萬元，高壓以上用戶則暫停部分契約容量，減收基本電費。

而針對營業額衰退逾 50% 企業，林全能表示，水費及低壓用戶電費打 7 折，每月水費減免上限為 2 萬元、每月電費減免上限 30 萬元，電力高壓用戶再減免 30% 電費，但每月減免上限 300 萬元，適用期間則為 3 月 1 日至 9 月 30 日。