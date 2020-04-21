〈WTI驚見負價〉台塑化陳寶郎：貿易商臨結算壓力斷頭求售 估今年油價可維持40美元

紐約西德州原油 5 月交割價跌至每桶 - 37.63 美元，對此，台塑化 (6505-TW) 董事長陳寶郎今 (21) 日表示，WTI 跌至負值，是因貿易商面臨結算壓力只好斷頭求售，非正常現象，且只會在短時間存在；在全球疫情明顯好轉、市場庫存回歸正常後，油價才可望回升，估今年底前油價都將維持 40 美元左右。

紐約西德州 (WTI) 原油期貨 4 月 20 日適逢平倉日，價格崩跌 306% 或 55.9 美元，每桶收 -37.63 美元，創 1983 年以來最大單日跌幅，且據道瓊市場數據，收盤價遠低於上回最近月契約的史上低點，也就是 1983 年 3 月 31 日的每桶 10.42 美元，是有史以來國際油價首次交割金額為負值。

西德州原油價格主要反應美國的原油供需狀態，陳寶郎指出，買 WTI 原油期貨的通常是原油貿易商，買期貨後轉賣給其他購買者，賺取中間價差，但近來受肺炎疫情影響，原油需求大幅降低，20 日適逢平倉日，貿易商面臨結算壓力，儲油能力又不足，只好斷頭求售。

陳寶郎說，在石油業待了這麼久，從沒看過倒貼求售的，第一次看到油價是負值，自己也嚇一跳，但他認為，這並非正常現象，只會短時間存在。

對於今年油價走勢，觀察另一項原油期貨指標布蘭特原油，為全球一半左右原油貿易報價基礎，最能反映全球原油供需情況。陳寶郎表示，由於全球疫情持續嚴重，商業活動停擺，對原油需求未回升，加上 OPEC + 減產規模過低，不足以支撐油價，市場仍處於強烈供過於求。

陳寶郎認為，若全球疫情有很大的好轉跡象，需求才可望回溫，加上市場先前積累的原油庫存，得逐步去化，回歸正常的庫存量，油價才可望回升，預估今年底前，油價將維持在 40 美元左右。