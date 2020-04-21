〈群益期貨〉初次請領失業救濟金人數持續暴增 還能每次公佈每次漲嗎？

GDP 的公式 Y=C+I+G+X-M

疫情造成全球經濟停滯，C（消費）、I（投資）、X-M（進出口）三大引擎都幾乎熄火了，四大支柱毀了三根，能夠仰賴的就只有 G（政府支出）來發力。因此，三月底美國參眾兩院通過二兆美元的振興經濟財政方案，帶動美股止跌回穩，小標普 500、小 NQ 及小道瓊期貨自低點反彈分別為 32.7%、35.3% 及 34.5%，主要就是因為政府財政支出撐起了疲弱的經濟。

在二兆美元的振興經濟方案中，包括了 2,500 億美元的失業救濟補助，我們根據補助失業金額 2,500 億美元來推估，美國政府所準備的錢約可應付 2,600 萬人失業，扣除掉目前已失業的人口，可再抵擋約新増 2,000 萬的「短期」失業人口數。根據此次的補助計劃，失業勞工周領 600 美元，可連續領四個月，也就是美國抗疫的時間「預計」可在四個月後完全結束，而 3/26、4/2、4/9 及 4/16 於每週四公佈初請失業救濟金申請人數分別為 330.7 萬、686.7 萬、661.5 萬及 524.5 萬人，合計達 2,203.4 萬人，已超過 2,000 萬人大關，接近 2,500 億美元失業救濟可補助的上限 2,600 萬人，也就是說，申請失業救濟的人數若再增加，要不就得追加預算，要不就是疫情得比預期更早結束，否則哪怕過去公布爛數據總讓股市迎來好結果，這種利空股市漲的情況，恐將在未來變得不同。

在這一波的疫情發展過程中，救濟可以區分為兩個層面，一個是救失業（救人），一個是救公司（企業或老闆），德國在本週一開始重啟經濟，川普上週公佈允許美國經濟重新開放三階段指引，美國德州、佛蒙特州 4 月 27 日重啟，這些訊息告訴我們，政府的能力也是有限的，若是保公司保不住，暫時性的失業就會變成永久性的失業，摩擦性失業將演變成結構性失業。4/9 美國聯準會（Fed）主席鮑威爾又推出 2.3 兆美元的新一輪刺激方案，其中包括 3,490 億美元的薪資保障計劃很快就被申請用盡，上周美國共和與民主黨追加 2,500 億美元預算但協商未果，4 月 20 日參院休會結束後要再重新協商，目的就是為了「救老闆」，唯有如此，申請失業救濟金人數才會減緩增長，將老闆救起來並逐步重啟經濟，經濟才能恢復自主的發展，要不然政府燒再多錢，也補不了這個因為疫情所引起的大錢坑。

接下來，股市要面臨的課題是錢可能會燒完的擔憂以及逐步重啟經濟是否會造成新冠病毒二次傳染的問題，市場追價的信心恐怕就會開始明顯減弱了。

請參考 3/27 期貨老爹所寫的文章：

請慢慢習慣 「初領失業救濟金人數」的數據暴增

https://www.facebook.com/futuresdaddy/posts/824324968064091

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