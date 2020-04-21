福特六和斷鏈停工 鄭文燦：勞動局介入保障800多名員工權益

台灣桃園是汽車工業重鎮，因全球疫情未歇，國產車零組件再度面臨斷鏈，福特六和汽車中壢廠將從明 (22) 日起停工，桃園市長鄭文燦今 (21) 日表示，勞動局已積極介入與工會協調，希望能保障 800 多名員工的權益。

台灣車廠在早期中國疫情爆發之時，就因封城造成零件供應短缺，年後陸續停工，迫使車廠轉向歐美、東南亞尋求替代零件支應，不料 4 月再度遭遇斷鏈危機，福特六和部分主力國產車 Focus 交車將延宕，原定 5 月中旬上市的國產休旅車 Kuga 恐也將受影響。

鄭文燦上午主持桃園市政府防疫專案會議，對於福特六和汽車廠停工，鄭文燦強調，停產後仍要對員工給予保障，已經請勞動局積極介入，之前就有和工會密切聯絡，希望能讓 800 多位勞工的工作權獲得保護。

此外，鄭文燦也指出，供應鏈斷鏈問題是很多車廠的問題，呼籲中央政府重視汽車工業，包括零組件產業等未來是否可能因此陷入衰退。

華航 (2610-TW) 勞資決議 5 月將減薪 15% 起，對此，鄭文燦表示，航空業現在營收幾乎是降到谷底，又要負擔沈重的防疫工作，政府會給予華航及員工更大的支持，紓困貸款一定要及時到位，對於長榮航 (2618-TW) 、星宇等國籍航空，市府也會積極協助度過寒冬。