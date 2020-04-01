〈車市〉3月掛牌數雙增 特斯拉交車量倍數成長 首度進前十大車商

台灣 3 月新車掛牌數統計出爐，由於肺炎疫情爆發，降低民眾搭乘大眾運輸交通工具意願，加快購車速度，加上國內疫情控制得宜，消費者信心未受太大影響，單月銷量達 37279 台，較上月成長 36.3%，年增 15.1%。其中，賓士擠下 NISSAN 成第三大車商，特斯拉則首度進入前十大車商，第 1 季進口車市占達 51.1%。

從 3 月新車掛牌統計來看，國產車包括和泰車 (2207-TW) 代理的 TOYOTA、MITSUBISHI 及 FORD，銷量均較去年同期成長。且 TOYOTA 不畏疫情影響，銷量逆勢大增，3 月新車掛牌數創歷年同期次高。

賓士擠下 NISSAN，成 3 月新車掛牌第三大車商，銷量達 2693 台，月增 6.8%，年增 42.6%；特斯拉首度進入前十大車商，交車量暴增至 1517 台，月增約 14 倍、年增達 16 倍，成長幅度驚人，也進一步擴大 3 月整體汽車市場規模。

今年前 3 月車市總掛牌數達 10 萬 4046 台，年增 8.2%，TOYOTA(含 LEXUS) 續坐穩龍頭寶座，共銷售 35550 台，年增 19.4%，市占率達到 34.2%。中華 (2204-TW) 三菱、裕日車 (2227-TW) NISSAN(含 INFINITI) 排名分別站穩第二、第三，前 3 月銷量分別為 10737 台、7705 台，年減 9%、11.7%。

台灣賓士穩居第四，銷售優於國產的 HONDA 與 FORD，累計銷售量為 7078 台，緊追在 NISSAN 之後，但較去年同期減少 2.8%。

和泰車表示，隨著各國肺炎疫情日趨嚴重，部分消費者為求安心，而提高購車意願，3 月 TOYOTA 各車款中，仍以 RAV 4 穩居銷售冠軍，進口車部分，LEXUS 也較去年同期成長 2 成，以 SUV 表現較佳。

和泰車認為，由於 3 月下半月起，國內確診人數逐漸攀升，相關產業也頻傳出放無薪假等負面消息，影響民眾對未來消費信心，預期 4 月汽車市場規模將較 3 月下滑。