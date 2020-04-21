林鄭月娥宣布延長「限制社交距離」政策14天

周二 (21 日) 香港特首林鄭月娥表示，香港多項限制社交距離政策將於 4 月 23 日屆滿，她強調目前防疫工作不能鬆懈，相關措施將延長 14 天。

目前香港限制社交距離政策，即禁止 4 人以上聚集、娛樂場所暫時停業，及管制餐館人數等限制措施。此外，她強調執法一視同仁，若警員 (之前爆發警員聚餐衝突) 違反限聚令，也須受制裁。

不少專家認為延長限聚令等相關措施是適當的，他們認為若香港連續 28 天無新增感染個案，則可以考慮放鬆管制。就目前的情況來看，香港的防疫措施仍宜緊不宜鬆。

香港的疫情還沒有真正穩定，只是每日新增確診數量有所減少，暫時只能視為「短期的改善」。而全球疫情仍在持續爆發中，香港作為國際化都市，隨時可能受到其他國家和地區疫情的影響，香港政府應該綜合各方面的因素，作出審慎的決定。

而受到疫情衝擊，香港 1 月～3 月失業率為 4.2%，創下 9 年來新高，其中消費及旅遊相關產業的失業率則升至 6.8%，創 2009 年金融海嘯危機後最高水準；此外，香港整體就業不足率達 2.1%，創近 10 年高點。

香特區政府勞工及福利局局長羅致光表示為確保香港經濟活力，減輕市民財政負擔，港府已推出史上最大規模的紓困方案，包含在本財政年度預算案中的一次性措施，及防疫基金的兩階段措施，總額達 2875 億港元。