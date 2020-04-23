大確幸 中國新能源車購置稅免徵延長兩年 至2022年底

中國財政部等三部門表示，為支持新能源汽車產業發展，促進汽車消費，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，對購買的新能源汽車免徵車輛購置稅。免徵車輛購置稅的新能源汽車是指純電動車、插電式混合動力車、燃料電池車。

此外，對 2020 年 12 月 31 日前已列入免徵項目的新能源汽車購置稅政策持續有效。

業內表示，以現在市面上的新能源汽車價格大多位於人民幣 13 萬元左右，因此免徵車輛購置稅約可為消費者節省人民幣 1 萬元。

在今年第一季新能源汽車累計銷售量只有 11.4 萬輛，年減 56.4%，若扣除特斯拉的亮麗表現 (銷售 1.67 萬輛)，衰退幅度增至 59.2%；同時，中國新能源汽車銷售已經出現連 9 個月下降的窘境。而購置稅補貼政策的延長是否能再帶起新一波新能源汽車消費風潮，某新能源汽車製造商指出，新能源車購置稅補貼的延期對於穩定消費信心是有利的。

資料來源: 中國乘聯會, 中國新能源乘用車歷年銷售量 (輛)

但也提到如果新能源補貼政策也能延期，對於生產者和經銷商來說，則可取得一定的獲利保障，才能使這個產業走得更遠。對於新能源汽車獨角獸企業來說，目前銷售市場和資本均面臨寒冬，車商的毛利率很重要，如果毛利率為負，公司必定支撐不久。

目前，中國新能源汽車的技術形態有純電動車 (EV)、插電式混動汽車 (PHEV) 及氫燃料車 (FVC)。而隨著技術進步、成本降低及充電等基礎設施成熟等進展，業界預估 2025 年 PHEV 極有可能面臨急速萎縮的風險。

消費者最關心的續航里程方面，隨著輕量化技術的應用及電池產業技術突破，到 2025 年，動力電池的能量密度可望大幅提升。根據市調機構的數據顯示，以全球市場來看，EV 在新能源領域比重自 2012 年以來逐年提升，2019 年達到 74%，2025 年很可能達到 9 成以上。