自營工作者申請3萬元補貼開跑 勞保局首日接獲逾7000件

行政院提出兆元規模的紓困振興方案 2.0，目前尚在立法院審議，但為了協助受疫情衝擊的勞工度過難關，自營工作者 3 萬元現金補貼措施今 (20) 日起率先開跑，全台各地的勞工局處都出現申請人潮，勞保局截至上午就收到逾 7000 件，並持續增加中。

為降低疫情對勞工生計的衝擊，勞動部針對低薪、弱勢的自營作業者或無一定雇主的勞工，提供生活補貼，只要在職業工會投保，且投保薪資 24000 元以下、2018 年未達到課稅標準、且未領取其他補貼，就可獲得每月補助 1 萬元，共 3 個月，預計排富後，將有 118 萬人適用。

不過，行政院追加預算的特別條例修正草案仍卡在立法院，尚未三讀通過，確實的核發日期須視立法院協商及審查的進度，目前是讓工會的行政文書作業流程先啟動。

勞動部表示，只要勞工備妥存摺封影本及申請書，向所投保的職業工會提出申請，經審核通過後，7 至 14 天內就會匯入 3 萬元到帳戶，也規劃讓適用者一次性領取 3 萬元現金。

根據勞保局統計，自營作業者紓困補助開辦首日，光是上午，就收到職業工會送件高達 7000 多件，申請相當踴躍，不過，勞工朋友要注意，如果有領取交通部或文化部等相關部會核發的補助將會被排除，不得重複領取。

新竹市府也指出，今天一早勞工育樂中心基層工會聯合辦公室外，就出現送件人龍，綿延數百公尺，首日預估將有數百案件進案，勞工處呼籲民眾不用急，受理申請至 5 月 22 日截止，無須人擠人，也呼籲申請者務必保持社交距離。