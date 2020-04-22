全球受新冠肺炎影響，為防範新冠肺炎疫情蔓延，各國政府皆呼籲民眾少出門避免群聚感染，疫情當下，櫃買中心及證交所推出主題式業績發表會，也因應疫情舉辦採取「線上直播」方式。

證交所於本月 15 日、17 日及 20 日舉辦三場「生技醫療及健康主題式業績發表會」，邀請台耀、南六、柏文、和康生、美時、永信和寶齡富錦七家公司共襄盛舉。櫃買中心從四月起舉辦六場主題式「櫃買市場業績發表會」，各場主題依序為「生技醫療」、「精緻生活」、「富櫃 200(一)」、「富櫃 200(二)」、「電子資訊」及「櫃買特色」等，本期週刊也特別整理時程表提供投資人參考。

網龍今年 Q2 推出重量級手遊「黃易群俠傳 M」

近期新冠肺炎疫情影響，民眾受限疫情，宅經濟相關概念股表現優異，智冠集團旗下的網龍 (3083-TW) 也受櫃買中心邀請出席，去年營收 6.62 億元，年增 10.3％，年增 102％，全年 EPS 為 0.92 元，較前一年的 0.45 元成長翻倍，為近八年來獲利新高。

網龍去年從 40 元附近起漲，最高漲到 100.5 元，為去年的飆股之一，去年推出首款國產遊戲端遊轉手遊的「吞食天地 M」，獲得不錯的成績，股價充滿想像空間，去年因第四季無遊戲新作推出，業績較為平淡，Q4 轉為小虧 0.02 元，股價也出現回檔。

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