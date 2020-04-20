艱困企業薪資補貼門檻擬放寬 工具機產業可望納入

經濟部長沈榮津今 (20) 日前往立法院經委會專案報告並備詢，針對營業額衰退 50% 以上的艱困企業給予薪資補貼，沈榮津透露，部分產業研擬放寬資格，目前正與各產業公會交換意見，但工具機產業已有具體的方向，可望納入首波放寬門檻的產業。

沈榮津指出，為協助產業界度過新冠肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊的難關，上週經濟部一連舉行 6 場座談會，分別邀請內需型產業與製造業業者說明政府紓困措施，並傾聽業者的意見。此外，上週末也邀請業者到部內試填申請表格，業者普遍感受都不錯，認為有達到簡政便民的效果。

針對營運艱困的製造業薪資補貼，經濟部的規劃是以營業額衰退 50% 為原則，不過沈榮津表示，由於業者遇到的情形不盡相同，加上每個產業的特性也不一樣。目前還在跟各產業公會交換意見，如有共識，將以專案處理，現在有較具體方向的產業是工具機產業，至於下修的幅度還再討論。

至於酷碰券的上路日期是否會因敦睦艦隊群聚感染而延期？沈榮津強調，目前仍以紓困為重，現金發放作業都在進行中，以補貼、貸款與水電減免等三種紓困為主，盼協助企業減輕負擔。

同時，沈榮津引述前財政部長張盛和的說法，目前的情形並不是產業本身出問題，而是面對突發疫情，民眾不敢出來消費，因此，這個時期不應發放消費的現金，而是要補助受困企業營運資金、員工薪資等，讓產業能熬過難關，就能很快恢復正常營運。

至於後續刺激消費的措施，沈榮津表示，目前外界有各種不同的聲音，包含現金、消費券與酷碰券等，經濟部持續蒐集意見並滾動式檢討。