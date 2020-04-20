〈台股盤後〉大型權值股休兵 防疫中小型股撐盤 站不回10600點

台股今 (20) 日在台積電領軍下，一度衝破 10600 點，隨後賣壓出籠，加上受道瓊電子盤早盤下跌影響，權值股回檔，指數也由紅翻黑，資金轉向 PCB、防疫概念股等中小型個股，終場以 10586.71 點作收，下跌 10.33 點或 0.1%，成交量縮至 1337 億元。

櫃買市場今日走勢強勁，上漲 1.02 點，收在 131.77 點，成交量 315 億元；上櫃指數中，以生技醫療族群表現最亮眼，大漲 2.81%，其次為紡織纖維，也有逾 2% 漲幅，化工、通信網路、其他電子等族群表現也不俗。

蘋概三王今日走勢不一，台積電以紅盤開出後，隨後翻黑至平盤下震盪，最低至 302.5 元，終場下跌 2.5 元，以 304 元作收；股王大立光午盤後力守紅盤，漲幅 0.9%，以 3885 元作收；鴻海同樣收在盤上。

新冠肺炎帶動遠距辦公需求增加，筆電品牌廠陸續對 PCB 廠追單，PCB 族群股價表現相對強勢，定穎盤中亮燈漲停鎖死，台表科、華通漲幅逾 3%，泰鼎 - KY、健鼎、景碩、南電、耀華等均收在盤上。

台灣磐石艦嚴重染疫，防疫相關持續獲得市場關注，加上新藥授權行情持續發酵，包括合一、中天持續亮燈漲停，晟德、亞諾法、高端疫苗、南六等也收在漲停價位，訊聯、合世、國光生等也有半根漲停。

法人表示，指數接連上漲，短期均線持續多頭排列，不過上有層層套牢賣壓、上檔季線持續下壓，指數將在區間震盪整理，此外，美股超級財報周即將到來，財報消息也恐對盤勢帶來震盪回落壓力。