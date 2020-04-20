美財長梅努欽：經濟復甦會花上幾個月 但不會到數年

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週日 (19 日) 表示，他預期美國經濟可以在幾個月之中由新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的衝擊復甦，而不需要花上幾年。

梅努欽談到經濟說：「我認為將是幾個月。我絕對認為不會花上幾年。」

梅努欽表示，雖然目前處在一個空前的危機，但是在 COVID-19 的測試和治療方面的進展，將有助於戰勝疫情，並在經濟重新開放中發揮關鍵作用。他說：「我們將取得重大突破。」

梅努欽指出，如果人們確信就算自己感染，也能得到治療，就會做出積極反應。

他表示，過去從未遇過關閉經濟的情況，這使得人們抱持謹慎態度，但隨著重新開放經濟，也將會見到強勁的反彈。

不過梅努欽的看法，並不符合目前主流經濟學家的預期。國際貨幣基金 (IMF) 首席經濟學家 Gita Gopinath 表示，根據目前的趨勢，即使到 2021 年底，全球經濟活動也不會完全恢復。

她在部落格發文表示，隨著疫情而來的經濟活動崩潰的規模及速度，「與我們一生中經歷的一切都不一樣」。IMF 預測，這將是自大蕭條以來最嚴重的衰退，並且遠比全球金融危機更為嚴重。

Peterson Institute 資深研究員 Olivier Blanchard 表示，毫無疑問，全球經濟增長在 2020 年的前 6 個月將負數。