〈台股盤後〉電金傳產同步點火 大漲233點 創近1個月新高

美股費半指數收紅，加上美期指受美國疫情趨緩消息激勵大漲，亞股同步走強，台股今 (14) 日由蘋概三雄領軍電子權值股攀揚，傳產、金融權值股同步點火，指數開高走高，終場大漲 233.72 點，收在 10332.94 點，創近 1 個月新高價，成交值擴增至 1565 億元，價量齊揚，除站回 10300 點，也收復昨 (13) 日失守的 5 日線。

台股上市族群中，各類指數全數收紅，其中以電子零組件族群表現最強勢，大漲 3.89%，其次為光電指數，半導體、汽車、其他、紡織族群，漲幅也超過 2.5%。

櫃買市場同樣開高走高，上漲 2.49 點，收在 128.55 點，成交量增至 342.2 億元；上櫃指數同樣全面收紅，以半導體族群表現最亮眼，大漲 2.87%，其次為漲幅 2.65% 的其他電子指數。

電子三雄同步走強，激勵指數大漲攻高，三雄中以股王大立光表現最強勢，大漲 3.52%，收在 3815 元，一舉收復 5 日線、10 日線與月線；台積電也大漲 2.33%，收在 285 元，再站回昨日失守的 5 日線；鴻海也上漲 1.77%，收在 74.4 元，同樣重回 5 日線之上。

由於中國電商平台降價促銷 iPhone 11，加上市場傳新款平價版 iPhone 上市時間不遠了，蘋概股同走強，景碩亮燈漲停，臻鼎 - KY 大漲 8%，晶技、欣興、立隆電、金像電也大漲逾 7%，毅嘉、華邦電、台達電、鴻碩均漲逾 5%，緯創、華通、穩懋、燿華、原相、健鼎、智原漲幅均超過 3%。

金融族群點火助攻，中信金、元大金漲逾 4%，第一金、合庫金、富邦金、永豐金、玉山金上漲超過 2%。傳產權值股由台塑四寶領軍走揚，受產油國減產消息激勵，四寶近來股價回穩，南亞大漲近 4%，台化上漲 2%，台塑漲幅 1.85%，台塑化也有超過 1% 的漲幅，同步站回 5 日線。

國泰證期分析師蔡明翰指出，美股、台股對疫情的利空均明顯鈍化，中長線指數將是多頭格局，但短線來看，台積電周四將召開法說，雖然先前利空消息均已反應，但若下修後市展望幅度過大，恐造成台股短線修正壓力，不過，若台股因此拉回，反而提供佈局買點。