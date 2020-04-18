擴大支出有副作用 智庫EIU示警：經濟恐陷二度衰退

各國為了支撐受新冠肺炎打擊的經濟，祭出前所未見的財政支出，雖然是必要之惡，但經濟學人智庫 (EIU) 警告，這很可能引發更嚴峻的危機，某些國家經濟恐怕因此陷入二度衰退。

EIU 已在 3 月下旬警告「債務危機或許就要到來」，各國政府大力提高財政支出對抗疫情、維持基本經濟架構、幫勞工保住飯碗，而這會導致未來幾年財政赤字大幅飆升。

EIU 警告，前所未見的壓力和無法掌握危機持續多久的不確定性，讓各國在疫情過後脫離債務黑洞的選項愈來愈少。

儘管過去曾透過撙節措施抑制財政赤字，但考量到這一次全球大多數地區經歷的創傷和經濟磨難，恐怕無助於任何危機後的經濟復甦。

假如沒有實際可行的方法避免主權債務危機爆發，EIU 認為，第二波可能比前一次更深的衝擊將席捲而來，義大利、西班牙這些債台高築的已開發國家尤其脆弱，而這股衝擊可能蔓延到其他市場。

報告指出，屆時若想透過增稅提高國庫收入必然在短時間內引發不滿，甚至可能淪為杯水車薪；投資人或許也會開始對其他國家的主權債敬而遠之。

南歐國家脣齒相依

EIU 全球預測總監 Agathe Demarais 說：「就中期而言，許多已開發國家瀕臨債務危機邊緣。」義大利、西班牙這些歐洲疫情重災區，財務狀況原本就不好，他們大部分仍未擺脫多年財政撙節的苦楚，也還在和鉅額負債、赤字及人口老化奮戰。

他說：「這些南歐國家當中只要有一個陷入危機，很快就會擴散到其他已開發和新興市場，讓全球經濟陷入另一波可能更嚴重的經濟危機。」

根據約翰霍普金斯大學新冠病毒資源中心的數據，西班牙和義大利的確診病例數在全球僅次於美國。截至 16 日的資料顯示，西班牙有 182816 確診病例、至少 1.91 萬人死亡，義大利有 165155 確診病例，2.16 萬人死於新冠肺炎。

多個國際機構憂債務危機

早在各國尚未實施居家避疫的封鎖措施前，世界銀行 (World Bank)1 月就警告可能會有新一波全球債務危機，世銀描述這波始於 2010 年的債務累積浪潮，是全球債務自 1970 年代以來「最大、最快也最廣泛的增加」。

再把時間往前推一點，根據國際金融協會 (IIF) 去年底的報告，全球債務光是去年上半年就飆升 7.5 兆美元，當時以 250 兆美元總額刷新歷史紀錄，而且在那之後增速度絲毫未減緩，預估去年底增為 255 兆美元以上，以美國和中國舉債金額最高。

在各國政府延長封鎖政策的情況下，IMF 日前預測，全球經濟「極有可能」陷入 1930 年代大蕭條以來最嚴峻的經濟衰退，今年可能萎縮 3%。

IMF 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 也透露，全球半數國家向 IMF 求援，凸顯疫情引發的經濟衝擊有多大。