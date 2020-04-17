〈政院兆元紓困〉龔明鑫：有信心6月進入振興階段 內需消費可望先行

行政院今 (17) 日召開紓困振興方案記者會，針對製造業紓困措施進行說明，政務委員龔明鑫表示，目前台灣防疫狀況不錯，逐漸有信心，若 6 月前可脫離紓困，就會進入振興階段，雖然國際疫情難以預料，也許內需消費可先行。

行政院提出紓困振興特別條例修正草案，目前仍在立法院審議中，龔明鑫指出，希望立院能趕緊通過追加的特別預算，就可以大規模地實施第二波紓困措施，不過，各部會已先展開前置作業，像是勞動部委請職業公會建立名冊，只要預算一通過，就可以馬上撥款，若有緊急的狀況，蘇揆也指示，各部會可動用移緩濟急預算先行撥款。

龔明鑫表示，目前政府紓困部署是針對 4、5、6 月，但以防疫狀況來看，成果相當不錯，確診案例相對少，我們逐漸有信心，如果 6 月之前可脫離紓困，進入振興階段，就會有相關措施，只要提供點火功能或臨門一腳，對內需就會有幫助。

龔明鑫強調，所有的疫情發展沒有辦法完全預料，若 6、7 月全球疫情仍嚴重，政院也會尊重立院是否提出其他紓困方案，但他個人對國內狀況還是相當有信心 ，也許內需消費可先行，端看疫情指揮中心最後的判斷。經濟部次長林全能也表示認同，如果 6 月進入振興階段，代表營業開始復甦。

就製造業景氣來看，龔明鑫指出，儘管石化、金屬及機械業受疫情波及，表現疲弱，不過，台灣第 1 季製造業表現仍相當不錯，尤其是 IT 產業，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 獲利更是再創新高，一家可抵全體銀行業的獲利。

至於中國首季經濟成長出現 -6.8% 引發譁然，外界關切目前產業斷鏈的情況，林全能指出，確實在中國疫情爆發初期，台商因為封城受影響，不過，當時廠商們靠著庫存因應，目前復工狀況也相當好，至少都有 8 成以上的水準；東南亞方面，多數台商也回應，當地生產供應維持正常順暢狀況；台灣生產面因疫情控制得當，也並未出現斷鏈的情形，政府會密切掌握營運狀況。

針對當前製造業訂單狀況，林全能坦言，由於歐美疫情嚴峻，第 2 季接單確實受到影響，不過，目前廠商回報，狀況仍不明朗，持續觀望中，待疫情減緩時，視接單狀況因應生產，經濟部也多次與業者座談，針對國際需求狀況交換意見，未來會持續密切掌握。

至於有媒體報導仁寶、英業達及日月光等大廠陸續開始實施減班休息 (無薪假)，林全能表示，這是不實報導，已經向廠商一一求證，並沒有大規模實施無薪假情形，皆維持正常的營運生產，廠商也強調，在疫情期間，會與員工一起度過難關。