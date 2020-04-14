〈政院兆元紓困〉陳吉仲：日本取代中國躍台灣農產品最大出口國

行政院今 (14) 日舉行紓困振興方案記者會，農委會兩波預算共編列逾 73 億元，除了貸款、薪資補助外，肥料實名制預購每包補貼 20 元，將在明 (15) 日上路。農委會主委陳吉仲表示，台灣農產品目前進出口仍算順暢，儘管中國市場大幅衰退，不過危機就是轉機，日本現在已成為台灣最大的出口國。

政務委員龔明鑫表示，農委會這次共編列 73.53 億元的經費，來協助農民度過難關，包括紓困貸款、薪資補貼、產銷調節、外銷推廣等措施，估計有 50 萬名農民受惠，預計 5、6 月就會把第一波的紓困預算執行完畢。

在生產經營的協助方面，農委會祭出肥料實名制預購補助措施，從 15 日開始，只要農民預購肥料，每包補助 20 元，預購後一週配送，10 天內補助款直接撥入農民帳戶。

農委會企劃處處長蔡昇甫表示，除了補助外，也協助農漁民進行生產調節，包括整池消毒、疏養、延後放養、種畜 (禽) 淘汰及專案屠宰等措施，以因應消費市場的變化，並補助集運費、加工費、凍儲費，此外，在農業園區廠商的租金及管理費上也給予協助。

陳吉仲指出，除了降低疫情損失，也要考量未來農業發展，公告獎勵外銷農產品項目，鼓勵農民拓展新市場。根據統計，截至上週，台灣農產品出口達 272 億元，比起去年同期 290 億元，略減 18 億元，其中 24 億元的衰退是來自中國，其他國家則增加了 6 億元，陳吉仲強調，危機就是轉機，日本已經取代中國成為台灣最主要農產品的輸出國。

至於要如何協助農民提高銷售？蔡昇甫表示，由於目前海空運費用相當高，因此，農委會已提供外銷補助，減輕農民負擔，並透過電子商務、媒合多元通路來加強銷售管道，以及替國軍副食、營養午餐加菜。

陳吉仲進一步指出，農委會鼓勵農民透過電商平台銷售農產品，與當地銷售通路結合，例如：在日本及新加坡舉辦鳳梨釋迦、鳳梨促銷活動，並與新加坡的超市行銷石斑魚及豬肉加工產品等，希望能改變台灣過去農產品外銷倚賴單一市場的現象。