疫情衝擊+油價重挫 俄央行暗示「大幅降息」正在路上

俄羅斯央行總裁 Elvira Nabiullina 於週五 (17 日) 暗示，在下週的利率會議中將可能宣佈降息，且調降幅度將會比正常值更大，顯示為了提振俄羅斯的經濟，貨幣寬鬆政策為政府所採取的主要措施。

由於肺炎造成全球石油需求量萎縮，並導致油價持續下滑，因此，俄羅斯政府有必要採取更多的刺激政策。

Nabiullina 表示，通常央行傾向調降 1 碼至 2 碼，但由於目前的經濟狀況較為特殊，因此，央行將會評估貨幣寬鬆政策實施的空間，並決定適當的降息幅度。

Nabiullina 的鴿派言論，對於債券投資人而言是個好消息，上個月由俄羅斯政府公債流出的資金高達 20 億美元，但於近期逐漸回流。在 Nabiullina 發言之後，俄羅斯 10 年期公債殖利率應聲下滑至 6.46%。

外資持有俄羅斯公債比重 (圖：Bloomberg)

由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情及國際油價的重挫，導致俄羅斯的經濟受到重創，因此，俄羅斯政府須吸引更多的公債投資人，以支應規模更大的財政刺激措施。

為了避免盧布匯價的下跌，俄羅斯央行在上個月的利率會議中，宣佈維持基準利率不變。近日來盧布匯價較為穩定，且由於疫情導致消費者需求萎縮，亦使得物價上漲的幅度受限，因此，市場預估俄羅斯央行於下次的利率會議中，將會實施大幅度的利息調降。

根據最新消息指出，俄羅斯的肺炎累計確診病例已突破 3 萬例，且在過去的 24 小時內，新增病例超過 4 千例。專家表示，俄羅斯的疫情仍將持續擴大，並在 1.5 至 2 個月後才會達到高峰。

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