KAWS的AR展《Expanded Holiday》不只假期 也延長了流量變現的可能

在眼下 2020 年中國武漢肺炎疫情延燒之際，KAWS 攜手跟與許多世界知名藝術大咖如 Anish Kapoor、艾未未等合作過的英國科技藝術公司 Acute Art 共同推出其首個線上虛擬展《Expanded Holiday》，突破線下展覽室內人群聚集的風險，人們可通過手機上的 APP，在全球 11 個國家裡的 12 個觸發點，包含台北國立中正紀念堂、首爾 DDP 東大門設計廣場、香港中環摩天輪、東京澀谷車站前十字路口、多哈伊斯蘭藝術博物館公園、倫敦千禧橋、墨爾本維多利亞國立美術館、紐約布魯克林博物館與時代廣場、巴黎羅浮宮、聖保羅伊比拉布埃拉公園、坦桑尼亞塞倫蓋蒂國家公園，進行結合線下場景的擴增實境 AR 互動體驗，即日起至 3 月 26 日，利用 Acute Art 的 APP 來觀賞飄浮在鏡頭中的 COMPANION。

KAWS, COMPANION (EXPANDED) 在中正紀念堂的擴增實境, 2020。 Courtesy: KAWS and Acute Art.

KAWS, COMPANION (EXPANDED) 在羅浮宮的擴增實境。 Courtesy: KAWS and Acute Art.

KAWS, COMPANION (EXPANDED) 在東京涉谷車站前十字路口的擴增實境。 Courtesy: KAWS and Acute Art.

本展同樣也有推出考驗收藏家手速的限量作品進行銷售 (依舊毫無懸念地秒殺)，有別以往的是，這次賣的東西是「虛擬物品」。定價 US$10,000 美金的 COMPANION (EXPANDED) 限量 30 版 (包含 25 版公開 + 5 版 AP 藝術家自藏) 無期限版本，藏家可隨時隨地召喚 1.8M 的 COMPANION 在鏡頭裡進行互動，Acute Art 也特地設置了專屬的二手市場連結，供藏家們轉售交流，限量版可於 APP 內轉移帳戶，價格自訂但成交另計平台佣金 (買賣各 15%，共 30%)。

來源：展覽官網 Courtesy: KAWS and Acute Art.

不過貼 (商) 心 (業) 的 KAWS，怎麼會忘記他遍佈全球的廣大 FANS 呢？除了到指定地點可以免費使用 AR 拍攝的服務之外，為了照顧那些無法到指定地點的人，官方 APP 也有 open edition 的 AT THIS TIME (EXPANDED)，跟限量版的差別在於多了使用時間限制，open edition 的同伴總共有黑色、灰色、咖啡色三款顏色，你可以選擇單一顏色使用 7 天 (US$6.99，約合台幣 230 元)，或是三色一次擁有使用 30 天 (US$29.99，約合台幣 1,020 元)。PS. 下列圖片為台幣計價。

玩具公仔當道，翻玩潮流藝術也翻轉藝術市場

時尚潮流藝術當道，KOL 們在社群上的話題炒作與抱團推廣，起到了挑戰模仿的關鍵作用。有別于老派的畫廊辦展或是參展藝博會的手段，在網路進行波段性的話題創造與搶佔社群話語權的跟風式潮流製造，已然是現今藝術家 / 設計師的成名之道。KAWS 便是箇中翹楚，在歷經 20 年的潮玩蹲點，近年來搭著潮玩藝術強勢逆襲主流市場的浪潮，巧妙地將大眾對他的身份認同從「玩具創作者 Artist」轉換為「當代藝術家 Artist」，搖身一變成為當代藝術的頭部角色，這當中代理他藝術作品的貝浩登畫廊也扮演著相當重要的推手角色。不過身為兼具藝術與商業價值的超級印刷機，炙手可熱的 KAWS 在去年已結束與貝浩登畫廊長達 11 年的合作關係，轉簽至 Skarstedt 畫廊代理旗下，但這並不影響他與其他不同單位進行各地區的展覽計畫。

2019 年，KAWS 與 AllRightsReserved 合作在中正紀念堂展出《KAWS:HOLIDAY》，巨大 COMPANION 從一開始在工業區裡試吹起的 IG 間諜照，便同步引來巨大的話題討論聲量。在世界各地以不同姿態享受假期的 COMPANION，以放鬆姿態坐在中正紀念堂的大廣場，相信很多人仍記憶猶新。當時隨之而來的，是限量藝術公仔與商品的搶購風潮，熱度完全不下於現在疫情搶口罩的狀況，不少老人家 (A.K.A 代購黨) 排隊也是異曲同工 (笑)。一時之間，許多人突然成為經驗豐富的「收藏家」，信口捻來便是長篇大論的「藝術投資經」。

創造商業價值並提升收入面，一直是藝術家「入世」後的重要課題，不是每個藝術家都得等到「離世」了才賣出好價錢。除了抓住最重要的風口時機之外，自身獨特的行銷話題操作與多年來積累的名流人脈資源，也是 KAWS 能立足在當代藝術很重要的原因。本次 AR 互動的展覽噱頭，同樣席捲演藝、時尚與潮流等跨領域的流量名人圈，社群上照片瘋狂扎堆的曝光成效，讓 KAWS 的展覽成了本次全球中國武漢肺炎疫情下，成功造神的另類話題。

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