IMF：全球經濟可能到2021年都無法從疫情中完全恢復

據報導，國際貨幣基金組織 (IMF) 首席經濟學家 Gita Gopinath 表示，由於受到新冠肺炎疫情大流行的衝擊，全球經濟活動甚至可能在 2021 年底之前也無法完全恢復。

IMF 在本週下調了全球經濟成長預期，預計今年全球經濟將萎縮 3%，隨後在明年成長 5.8%。Gopinath 表示，明年的反彈只屬於部分復甦，2021 年底的經濟水平也將持續低於在疫情爆發前。

IMF 預計今年全球經濟將萎縮 3%(圖片：IMF)

「我們預計 2021 年將恢復 5.8% 的經濟成長，但這只是部分復甦。即使到 2021 年年底，我們仍預期經濟活動水平將低於病毒爆發之前的預期。」Gopinath 說道。

疫情在全球持續蔓延，目前全球確診人數已經超過 200 萬人，各國政府當局關閉了學校和企業，使全球不少商業經濟活動陷入停頓。全球政府和中央銀行已採取措施，幫助企業和家庭度過危機，Gopinath 表示，各國當局的反應是積極且迅速的。

Gopinath 也表示，如果將疫情與全球金融危機相提並論，疫情更為猛烈，規模要大得多。她指出全球各地的經濟體已經宣布了約 8 兆美元的財政刺激措施。但是，刺激措施的金額並沒有在各個經濟體中並平均分配，其中約有 7 兆美元來自 G20 國家。

「我們更加擔心的是，發展中和新興經濟體的財政空間較小，必須要處理好外部賬戶問題，我認為對這些國家來說，處在一個更艱難的境地。」