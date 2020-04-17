〈台股盤前〉權王成定海神針 惟多空消息紛雜小心開高走低

台股昨 (16) 日開低後緩步收斂跌勢，終場以 10375.48 點作收，下跌 71.73 點，成交值略收斂至 1557.58 億元，不過，今 (17) 日開盤前，美股續彈尤其費半指數彈升最大達 2.6%，加上台積電法說優於法人一般預期，法人認為，今日大盤有望站穩 10400 點之上，不過，由於短期漲勢已大，仍要提防開高後有獲利了結賣壓出籠。

三大法人昨日合計賣超 127.02 億元，其中，外資賣超 124.55 億元，自營商賣超 11.93 億元，僅投信買超 9.46 億元。

而美股道瓊指數昨上漲 33.33 點或 0.14%，收 23537.68 點；標普 500 指數上漲 16.19 點或 0.58%，收 2799.55 點；那斯達克指數上漲 139.19 點或 1.66%，收 8532.36 點；費城半導體指數上漲 42.95 點，或 2.61%，收 1690.87 點。其中，費半指數主要是反映台積電 ADR 強彈逾 5%。

由於外媒報導，美國藥廠吉利德科學研發的藥物瑞德西韋，可有效抑制新冠病毒，市場信心轉趨樂觀，早盤美股指數期貨電子盤再度大漲 2.5-3% 上下不等。

國內最重要的消息面，台積電法說公布第一季獲利創單季新高，季增 0.8%，年增 90.6%，每股純益 4.51 元，且今年營收拚成長 15-18%，優於法人預期。

同時，台積電指全年資本支出仍續創新高，維持原訂 150-160 億美元不變，而推動 3 奈米量產的時程也未改變，顯示長期前景仍樂觀，法人看好，不排除外資將上修目標價。

研調單位 Omdia 悲觀預期，今年面板出貨量將出現罕見大衰退，全年出貨降至 32 億片，年減幅恐達 11.1%，較 2008 年金融風衰退 8.8% 更慘。

繼三星傳出將於 5 月砍單後，中國四大手機廠包括華為、OPPO、vivo 和小米等也傳有意在 6 月大幅下修訂單，幅度最高達 40%，手機相關供應鏈壓力不小。

勞動部公布無薪假最新數據，截至 4 月 15 日全台無薪假人數達 14821 人、事業單位 588 家，仍以住宿及餐飲業最慘，不過，運輸及倉儲業、藝術娛樂及休閒服務業和化學工業等無薪假人數暴增，反映疫情的衝擊正持續蔓延至相關行業。

元大投顧指出，隨著各國擴大救市，加上台積電法說展望正面，有利支撐行情，不過，接下來第一季財報將陸續公布，股價終究回歸基本面，業績和產業趨勢方向仍是選股的重要方向。