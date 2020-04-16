〈台股盤後〉資金觀望權值三王翻黑 量縮走跌收10375.48點

美國經濟數據欠佳，加上台積電法說會前夕資金態度觀望，儘管盤中在買盤拉抬下，指數反彈逾 100 點，但仍不敵權值股三王同步翻黑，拖累台股終止日 K 連二紅量縮走跌，終場下跌 71.73 點收在 10375.48 點，成交量降至 1557.58 億元。

美股財報表現不如預期，四大指數昨 (15) 日同步走跌，外資在台指期結算後態度轉趨觀望反手調節持股，包括台積電、鴻海與大立光連袂走跌，台積電終場下跌 1 元，但仍守住月線；股王大立光跌幅較重，終場下跌近 2%，收在 3725 元。

觀察今天主要類股走勢，生技、電子零組件與資訊類股仍是資金追捧焦點；紡織、汽車、金融在資金調節下拖累指數翻黑。

生技族群在抗疫新藥加持下持續獲資金追捧，中化生挾新冠肺炎新藥「瑞德西韋」（Remdesivir）原料藥優勢，開盤就直奔漲停，股價收在 41.65 元，技術線型站穩月線上揚；懷特新藥獲衛福部核准上市，同樣推升股價衝上漲停，終場收在 18 元。

另外，科妍與中化也有 7% 漲幅，杏輝、美吾華、和康生同樣在買盤追捧下帶動股價翻揚。

昨天受追捧的金融族群則遭外資反手調節，金控雙雄富邦金、國泰金分別下跌 2%、1%，元大金、彰銀、中信金也有 2% 以上跌幅，上海商銀、合庫金、台新金、新光金、華南金也有 1% 以上跌幅。

法人表示，美國財報季數據不如預期引發美股翻黑走跌，外資在台指期結算後落跑走人，今天適逢美國公布初次請領失業金，外界預期請領人數恐因疫情而飆高，台股可能進入技術修正區段。