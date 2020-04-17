臉書超積極防疫！取消2021年6月前所有大型活動

臉書 (FB-US) 祭出超積極防疫措施，執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 週四 (16 日) 宣布，明年 6 月底前預定舉辦的所有大型活動通通取消，而讓員工在家上班的遠距辦公政策也會實行到夏季到來。

臉書宣布，在 2021 年以前，所有超過 50 人以上的大型實體活動都將停辦，改違憲上活動。

臉書並要求員工在家工作到至少 5 月底，但如果屆時員工希望繼續在家上班，允許他們整個夏季可以在家上班。臉書禁止商務差旅的政策，也將延續到至少 6 月。

祖克伯在臉書發文說：「大多數臉書員工都很幸運可以在家工作，我們自覺有責任讓尚未擁有這種彈性的所有人，能率先獲得大家共享的公共資源。我希望這能幫助控制 COVID-19 擴散，讓我們實現維護社區安全的承諾，盡快恢復正常生活。」

過去兩個月來，臉書陸續啟動防疫措施，包括取消 F8 年度開發者大會、要求大多數員工在家上班、提供視訊聊天設備 Portal 給員工，並發放 1000 美元獎金給員工，補助他們居家辦公和育兒等方面的支出。

祖克伯說：「我們知道大多數人無法像我們的員工一樣，都能在家工作。我們也清楚，等社會終於可以恢復正常，一開始必須緩慢開放，以確保重返工作崗位的人安全無虞，並把未來疫情再次爆發的可能性降到最低。」