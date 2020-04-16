〈貴金屬盤後〉警訊四起 投資者搶美元 金價自7年多高點回落 收一週最低

週三 (15 日) 交易，黃金期貨價格收在一週最低點，先前經歷多日漲勢已將金價推升至 7 年多高點，係因美元堅挺走高，對位於高點的黃金產生一定阻力。

由於新冠肺炎對全球經濟的影響令人擔憂，加上原油價格再次低迷，因此大眾對具有全球儲備貨幣地位的美元避險需求上升，美元上漲。ICE 美元指數週三上升 0.6%。美元上漲，會削弱以美元計價的商品價格。

Oanda 高階市場分析師 Craig Erlam 週三研究報告指出，「美股因各種警告而大跌，美元因此重獲投資者青睞，這使黃金脫離近期甫登上的高點。」

6 月交割的黃金期貨價格下跌 28.70 美元或 1.6%，收每盎司 1740.20 美元，為最活躍契約自 4 月 8 日以來最低收盤價。

黃金先前經歷連續 4 日收高，週二收盤價為交易最活躍契約自 2012 年 10 月以來最高價位。

DSwiss Group 投資研究主管 Marshall Gittler 表示，「當市場處於像今日的避險情緒時，機構投資者將拋售一切非政府擔保的東西，且美元走強也不利黃金。」

但一些分析師仍對黃金長期看漲。Erlam 表示，「風險市場回落的時候，如果市場仍偏愛美金，這可能減緩黃金的進展，但長期來說，這個環境非常有利黃金，我認為金價離史上高點可能不遠了。」

投資者消化了一系列美國經濟報告，其中包括紐約 Fed 的帝國商業景氣指數，該指數 4 月份下降至 - 78.2，創最低數據紀錄。另外，零售銷售數據顯示，美國零售商銷售額創紀錄大降 8.7%。

在這些悲觀數據發布後，黃金大致上仍走低。

與此同時，IEA 週三稍早表示，今年可能是石油市場近代歷史上最糟糕的一年。

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