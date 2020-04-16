三大法人賣超127億元 內外資同步加碼富邦VIX逾6.5萬張

台股今 (16) 日受美股收低影響，終場下跌 71.73 點，三大法人共賣超 127 億元，觀察法人進出標得，外資與自營商同步買超富邦 VIX，合計買超 6.5 萬餘張，避險意味濃厚；至於昨 (15) 日獲外資大買的金融股，時隔一天豬羊變色慘遭外資大舉調節。

三大法人中外資賣超 124.55 億元、自營商賣超 11.93 億元，投信則逢低回補持股買超 9.46 億元。

外資今日買超前兩名，分別為富邦 VIX 與台灣 50 反 1 ，分別買超 5.3 萬張與 1.4 萬張，透露外資看淡後市表現，提前避險布局；另外，中小型股買超前三名包括智邦、京元電，分別買超 4531 張、4045 張，也買超晶電 2831 張。

外資昨日追捧大漲的金融股，今天反手轉賣，賣超中信金 20869 張居冠，另外，調節元大金、永豐金、新光金與開發金等逾 1 萬張，玉山金與合庫金也分別遭賣超 9989 張、9825 張。

自營商主要鎖定 ETF 布局，買超第一名為富邦 VIX，獲買超 1.2 萬餘張，元大 S&P 原油反 1、國泰台灣 50 加權反 1 分別獲買超 1837 張、1591 張，元大台灣 50 也獲買超 1142 張，PCB 廠金像電買超張數共 1163 張。

自營商賣超標的清一色為 ETF 基金，元大台灣 50 反 1 賣超 3.4 萬張、元大 S&P 石油賣超 1.7 萬張、街口布蘭特原油正 2 賣超 1.5 萬張，元大 S&P 原油正 2 賣超 5612 張、富邦印度正 2 賣超 5277 張。

緊抓蘋果新款平價版 iPhone SE 上市題材，投信今天瞄準蘋概股加碼，包括奇鋐、晶技、南電與定穎各自獲投信買超 2000 張以上，至於遭外資大幅調節的中信金也獲投信買超 2440 張。

投信賣超標的前五名分別為：金像電 (3204 張)、同欣電 (2550 張)、南亞科 (1189 張)、中鋼 (925 張)、友達 (800 張)。