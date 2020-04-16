【日盛投顧】拉回守穩5日線

◆盤勢分析

1. 美國因經濟數據及金融股財報不佳呈現重挫回檔，亞股今日早盤普遍弱勢，不過在中國股市逆勢開低走高帶動下跌幅縮小，也連動使得台股周四呈現開低走高，跌幅縮小並守穩 5 日線之上，盤面資金聚焦生技、石英元件、被動元件、車用電子相關個股，終場指數下跌 71.73 點，跌幅 0.69%，收在 10，375.48 點，成交金額為 1，562.67 億元。三大法人合計賣超 127.03 億元：外資賣超 124.56 億元、投信買超 9.46 億元、自營商賣超 11.94 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

(1)、量能：量縮拉回，後續上漲須量增，下跌須量縮。

(2)、均線：下檔支撐為 10 日線 (約 10，114 點附近)，上檔壓力為約 10，600 點附近。

(3)、技術指標：KD 在 80 以上超買區，即將向下交叉，短線上檔要提防賣壓。

3. 櫃買指數上漲 0.39%，收在 130.67 點。短線支撐為 124 點附近，壓力為 135 點附近。

4. 台股選股方向可留意矽晶圓、NB、PA、生技、高殖利率股。

選股不選市、中小型強勢股輪動

1. 生技：新冠肺炎疫情持續擴散，各國政府也開始紛紛投入資源於相關用藥及疫苗，生技股持續成為盤面最強的主流強勢股，上櫃生技股分類指數更是連續拉出 16 根紅棒；原料藥廠 1762 中化生宣布成功研發初步具有抗新冠肺炎重症臨床效果的藥物「瑞德西韋」原料藥，周四股價開盤一價漲停至收盤，也帶動同集團 1701 中化盤中一度攻上漲停，其他原料廠 4119 旭富、1789 神隆股價均呈現上漲。

2. 石英元件：產業因為日本大廠疫情關係產能開出有限，造成國際產能吃緊，醞釀漲價，台廠相關受惠公司 3042 晶技、8182 加高股價攻上漲停至收盤，3221 台嘉碩、2484 希華股價也均逆勢上漲。

3. 被動元件：日本被動元件廠村田製造所傳出員工新冠肺炎確診，台廠相關被動元件廠獲轉單可期，2492 華新科、6173 信昌電、2478 大毅延續之前強勢，周四維持強勢逆勢上漲，整體被動元件成為短線上最強勢電子族群。

4. 操作建議：國際股市隨著各國央行持續救市呈現一波反彈，尤其美科技股反彈至季線附近，將面臨財報周考驗，台股指數在回補 3/13 的缺口，預期短線上進入高檔震盪機會較大，操作上不宜過度躁進追價，靜待拉回可挑選疫情受惠股或下半年基本面回溫的產業，布局做短線操作。