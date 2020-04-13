Canalys：疫情打擊供應鏈 全球PC第一季出貨量下跌8%

根據市場調研機構 Canalys 最新發布的報告顯示，由於全球為防疫實施封鎖措施增加了遠距工作和上學，對 PC 的需求因而在 2020 年第一季增加。然而，疫情同時也導致生產和物流出現嚴重的延遲問題，導致全球第一季 PC 出貨量年減 8% 至 5370 萬台，是 2016 年以來的最大跌幅。

全球 PC 第一季出貨量下跌 8%(圖片：telecomtv)

從個別廠商來看，聯想 (0992-HK) 以 1280 萬台的出貨量位居第一。惠普 (HPQ-US) 以 1170 萬台位居第二，戴爾 (DELL-US) 以 1050 萬台位居第二。在前五名中，蘋果 (AAPL-US) 第一季受到的打擊最大，出貨量下跌了 20% 以上，至 320 萬台。

聯想 PC 出貨量居冠 (圖片：telecomtv)

Canalys 研究總監 Rushabh Doshi 表示：「全球武漢肺炎 (COVID-19) 的防疫封鎖措施，使 PC 產業得到了提振，但是，由於晶片製造發展到 10 奈米過渡的步伐緩慢，導致 PC 製造商在 2020 年初開始面臨英特爾 (INTC-US) 供應不足的問題。尤其是中國工廠在農曆新年假期後無法重新開工，使得情況更加惡化。」

Canalys 的分析師 Ishan Dutt 表示：「隨著我們進入第二季，中國的生產限制有所緩解。但是，第一季出現的 PC 需求激增不太可能持續，且今年下半年看起來不太樂觀。全球衰退已經開始，企業面臨破產，新增數百萬的失業者。」

Ishan Dutt 指出：「我們預計 2020 年第二季 PC 需求將大幅下降。隨著如今工廠的重新開放以及中國 PC 產業的全速運轉，PC 供應商將面臨的挑戰是，在未來三到六個月內如何正確的管理供應鏈和生產。」