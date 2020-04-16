英利-KY Q2產能回到正常水準 看好中國推更多購車補貼

汽車零組件大廠英利 - KY(2239-TW) 第一季合併營收創 4 年來單季新低，年減幅近 30%，反映新冠肺炎疫情導致中國各地封城的衝擊，英利指出，車廠客戶尚未修減年度銷售目標，訂單僅是遞延，預計生產端第二季可完全回復正常軌道，加上中國政府陸續出台刺激車市的政策，已有不少地方性的購車補貼、解除限購、鼓勵淘汰老舊車等政策，將陸續有更多城市跟進。

英利表示，旗下高階車廠客戶北京奔馳在復工後，拉貨需求快速攀升，現已回復至正常供貨產能，4 月甚至有加班的情形，顯現高階車款銷售受大環境影響較低，而其餘車廠客戶 3 月過後產能也逐漸回復中，預計生產端在第二季能完全回復正常軌道。

去年開始，中國汽車產業受大環境影響下滑，乘用車市場年減 9.6%，不過下半年衰退幅度已較為收斂，第一季又遇上疫情衝擊，英利直言，營運上將謹慎管理營運成本和資本支出，在擴廠及設備投入上暫採取較保守的態度，不過，仍看好高階車市場的增長趨勢，在已具有穩定的客戶關係基礎下，拓展更多業務機會可期。

英利去年稅後純益 6.44 億元，年減 42.65%，每股純益 5.46 元，反映中國車市轉為衰退的壓力，今年第一季合併營收 36.18 億元，年減 28.05%，創 2016 年第二季以來單季新低。