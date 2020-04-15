〈國巨併購基美〉公平會同意娶親 剩美國CFIUS及中國反壟斷局兩關要過

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 收購美商基美 (KEMET) 一案，今 (15) 日獲得公平交易委員會通過，而目前國巨只剩下美國外資投資委員會 (CFIUS) 及中國反壟斷局審查。

公平會表示，國巨擬透過全資子公司美商 Sky Merger Sub Inc. 取得基美全部普通股股份，結合後基美將為存續公司，並由國巨公司另一全資子公司匈牙利商 Yageo Holding Hungary Limited Liability Company 單獨控制 KEMET，合致公平交易法第 10 條第 1 項第 2 款及第 5 款結合型態。

國巨與基美均為被動元件製造商，相關產品為積層陶瓷電容 (MLCC)、鋁質電容、電感、電阻、鉭質電容及薄膜電容等產品，重疊產品為 MLCC、鋁質電容及電感，國巨結合後進入鉭質電容器及薄膜電容器領域。

公平會表示，經審酌結合後相關市場占有率增加有限，參與結合事業產品應用重疊不大且可互補，相關市場無特殊之參進障礙，且同業競爭者多以及買方抗衡力量的存在，結合後市場仍處於相當競爭狀態，本結合尚難認有顯著限制競爭之疑慮，因此依公平交易法第 13 條第 1 項規定，不禁止其結合。