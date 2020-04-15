〈開發金法說〉Q1轉虧 總座：疫情和緩獲利將可回沖 看好Q2表現較好

開發金 (2883-TW) 今 (15) 日舉行線上法說會，是前總經理王銘陽申請退休後、回鍋救火的代理總座許道義首次主持。受疫情衝擊，第一季自結稅後虧損 4.88 億元，展望第二季，許道義表示，開發金因會計上已採 Mark to Market（按市價計價），所以第一季反映虧損，但第二季只要疫情逐步緩和，獲利就會回沖，預估第二季表現會比第一季好。

開發金 2019 年稅後純益 128 億元，創近 13 年新高，年成長 63%；每股稅後純益 0.88 元；淨值由 2018 年底 1592.3 億元上升至 2019 年底的 1875.9 億元，每股淨值由 10.97 元上升至 12.85 元。

不過，今年才開年第一季就因新冠肺炎疫情嚴峻，使得開發金第一季自結稅後虧損 4.88 億元，許道義表示，主要損失來自於直接投資部位按市值估價的變動，多為未實現損失，但第二季只要疫情逐步緩和，整體評值應隨市場回穩而恢復合理水準，獲利就會回沖。

許道義表示，四大引擎獲利均衡，凱基證券貢獻 32%、中國人壽 26%、凱基銀行 24%、中華開發資本 16%。去年調整關鍵人才佈署後，積極優化現有營運模式、持續提升綜效、發展區域利基業務，並積極推動公司治理及永續發展。

針對疫情，中國人壽已採用數位工具提升效率以推出因應方案；凱基銀行多為大型企業客戶為主，衝擊相對較小，但也持續關注中小企業客戶營運，並將配合政府的紓困方案，並搭配使用中小企業信用保證基金，以降低曝險金額；凱基證券將以嚴格控管曝險、注意持股的基本面及信用面變化等策略因應；中華開發資本則因投資評價大幅下降，中小型創投退出市場，可能有利於未來一至兩年佈局低檔投資。

開發金執行副總郭瑜玲進一步表示，針對疫情會持續關注，開發金也已備妥因應之道，中壽部分就是做好 ALM(資產負債管理)，銀行因為利率下來，會更著重調整存款結構，維持利差，在疫情還沒結束前，以數位推展財富管理；證券持續加強風險控管，開發資本則會致力於持續尋找好的投資標的。

中壽去年全年稅後純益達 136 億元，創歷史新高，年成長 34%，每股純益為新台幣 3.2 元，開發金控認列中國人壽稅後獲利 37 億元。此外，中壽資產突破 2 兆元，去年底股東權益達 1427 億元，由於聚焦推動高價值產品，新契約價值利潤度提高至 23%。

凱基銀行隨著金融投資表現回穩，去年稅後純益為 36.1 億元，年成長 68%。凱基銀行總經理曹慧姝表示，今年第一季放款規模、利差部分，資產品質符合去年底所列的預期，只是目前的疫情是否會產生變化仍需審慎關注，不過因為凱基銀行的放款以台灣企業為主，因此對此業務看法是「保守中帶樂觀」。

凱基證券去年稅後獲利 60.5 億元，年成長 61%，展望未來，將持續將傳統經紀業務轉型為財富管理，運用金融科技提升數位化交易平台服務，並且優化區域業務發展以使營收來源更加多元化。凱基投信 2019 年底管理資產規模達 1692 億元，年成長達 451%，排名已晉身業界第七。

中華開發資本因應開發金控的資本規劃，持續處分直接投資部位，去年直投部位大舉降低。去年受惠於資本市場持穩，稅後純益 22.3 億元。由於中華開發資本持續處分自有資金投資部位，2019 年底的直接投資組合評價已降至 308.6 億元；而現有 11 檔基金資產管理規模約 423 億元，募集中的多檔具有前瞻性的主題式基金，則持續推升資產管理規模。