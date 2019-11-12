〈國巨再啟跨國併購〉收購基美著眼五個目標 合併後年營收規模將衝900億元

國巨 (2327-TW) 今 (12) 日宣布以 16.4 億美元 (約新台幣 500 億元)，併購美系被動元件廠基美 (KEMET)，國巨發言人宋志翔表示，併購後有助增加國巨產品組合、擴大歐美市場能見度、進入日本市場、強化車電及 5G 市場、並擴大 KEMET 亞洲規模等五個目標，併購後國巨營收規模將上看 900 億元。

宋志翔表示，基美產品屬高階領域，有助擴充國巨產品線，持續強化在車用電子、工業以及 5G 等利基型應用，提供客戶更完善的一站式購足服務。

KEMET 在歐美市場也有一定的市占率，有助提升國巨在歐美市場的能見度，加上 KEMET 先前併入日系車用被動元件廠 TOKIN，國巨也可藉此跨入門檻較高的日本市場，KEMET 也能藉國巨在亞洲及東南亞的布局及通路擴大營業規模。

宋志翔指出，以雙方去年第 4 季至今年第 3 季的營收估算，國巨營收約 475 億元、KEMET 則約 432 億元，以此估算，併購後國巨營收規模將突破 900 億元，超越去年歷史新高

不過，KEMET 新聞稿指出併購金額 18 億美元，與國巨所稱的 16.4 億美元有所出入，對此，宋志翔解釋，16.4 億美元是股權收購金額，KEMET 計算的 18 億美元則是加計債務，國巨截至第 3 季約當現金 290 億元，接下來會透過合作銀行花旗，貸款 10 億美元，不過，併購案還需要經過各地主管機關通過對反壟斷法等相關審核。