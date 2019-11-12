〈國巨法說〉併基美跨入高階車用 陳泰銘：像蛋糕上的鮮奶油精華

國巨 (2327-TW) 今 (12) 召開法說會，董事長陳泰銘指出，併購基美 (Kemet) 讓國巨直接跨入車用安全、系統的高端市場，就像「蛋糕上的鮮奶油」，是最精華的領域。

以產品類別來看，基美的鉭電容約占營收 41%，目前是全球市占第 1，而國巨並無鉭電容的產品，因此併購後，國巨在被動元件中，MLCC 市占將穩居第 3、晶片電阻與鉭電容則將是市占第 1。

以產品應用來看，陳泰銘指出，併入基美後，國巨的車用產品營收占比將從 8% 提升至 11%，雖然只有增加 3 個百分點，但都是高附加價值的高端應用，就像蛋糕最上層的奶油，都是精華。

陳泰銘坦言，過去國巨也做了很多車用，但目前亞洲、台灣能做車用的被動元件業者不多，能做的比較多在車用影音、GPS 導航，但基美是直接做進系統、ABS 等安全應用，屬高階市場，產品價格差 20 倍，國巨透過併購，直接進入這塊領域。

另一個最大差異在日本市場，據了解，國巨目前日韓市場營收占比微乎其微，但基美有 14% 營收來自日本、韓國，併入後國巨除了能分散市場外，藉由基美也能進一步打進日韓市場。

此外，陳泰銘也認為，基美先前併購日廠 TOKIN，也展現出本身就有很強的跨國併購能力，未來也不排除藉由基美發動新的併購案。