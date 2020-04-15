印度修正全國封鎖規定 將允許農村地區部分產業復工

印度總理莫迪 (Narendra Modi) 雖然延長了全國封鎖至 5 月 3 日，不過也在週三 (15 日) 所宣布新的封鎖令中放寬了部分規定，特別是針對農業、銀行業及公共工程計畫的限制，以降低對經濟的衝擊。

印度內政部發布聲明指出，在延長到 5 月 3 日為期 3 週的封鎖中，將允許科技硬體、農民及農村地區的廠商，可於 4 月 20 日之後恢復營運，並重新啟動電子商務、公路貨物運輸以及港口和航空貨運業務。

至週三 (15 日) 為止，印度已經報告 9756 例 COVID-19 (新冠肺炎) 確診病例，其中 377 例死亡。

印度自 3 月 25 日開始全國封鎖，以遏止疫情傳播，同時實施嚴格的旅行禁令，包括境內的火車和航班。在週二宣布延長實施後，造成數千名農民工上街遊行，他們要求能夠返回家鄉。

在封鎖令新規中，多數企業仍將保持關閉，同時禁止社群、政治或宗教聚會，但政府表示會允許農業企業開業。

允許在農村地區經營的行業，包括食品加工、礦業、包裝材料、油氣勘探和精煉廠等，也允許農業及相關活動充分運作。

公共工程計畫，對於印度日薪工作者來說是至關重要的就業來源，也將重新開放，但要嚴格遵守社會疏遠準則。

由於印度在最近幾週面臨供不應求，貨物被困在國境的問題，卡車，火車和飛機在新規中，也將被允許運營。銀行也獲准重新開放，政府將分配社會保障福利和養老金。

個體經營者 (例如水電工人和木匠) 也將被允許工作，這對於在家工作的人們來說，將是一個可喜的消息。

但政府表示，這些新規定均不適用於疫情重點區域，地方官員將依疫情嚴重程度，劃分這些區域。