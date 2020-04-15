疫情持續延燒 澳洲消費者信心指數跌至30年新低

為防範新冠狀肺炎疫情持續擴大，澳洲政府祭出社交距離限制的禁令，也造成經濟活動停滯，對該國經濟帶來衝擊，根據數據顯示，澳洲消費者信心指數在 4 月份跌至 30 年來新低點。

根據墨爾本研究學院 (Melbourne Institute) 與澳洲西太平洋銀行 (Westpac Banking) 在週三 (15 日) 公布的數據顯示，澳洲消費者信心指數暴跌了 17.7% 至 75.6，是自 47 年前開始紀錄以來的最大單月跌幅，此外，也創下自 1991 年以來，也就是上一次經濟衰退以來的最低水平。

澳洲新冠肺炎疫情持續惡化，確診病例從上個月的不到 100 例，暴增至現在的 6494 例，死亡 63 例。

消費者信心指數也反映了疫情對澳洲當地就業和支出的巨大衝擊。澳洲和紐西蘭的上市公司已經裁員或開始考慮臨時或永久裁員至少 121520 人，分析師預測當地失業率將超過 10%。為了支撐經濟，澳洲政府宣布了一項 3200 億澳元的一系列計劃，其中包括為幫助企業留住員工所提供的工作機會津貼。

此外，澳洲統計局 (ABS) 的數據顯示，2 月份來自中國的遊客人數較前年下跌了 90%，此外來自香港、新加坡和德國的入境人數也大跌。

儘管如此，西太平洋銀行首席經濟學家 Bill Evans 預期，到 2020 年第四季，澳洲經濟成長有望回升。「目前的病例數很高，但並未使澳洲的衛生系統不堪重負，最近的數據顯示，新增病例數明顯放緩，表明政策措施正有效遏制疫情的傳播。」

國際貨幣基金組織 (IMF) 也表示認同，並指出澳洲的財政政策反應「迅速且龐大」。IMF 預測澳洲今年經濟將萎縮 6.7%，是澳洲史上最嚴重的衰退，2021 年經濟則將成長 6.1%。