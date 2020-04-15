日本直升機撒錢來了？政界呼籲發放國民10萬日圓現金

日本首相安倍晉三在週三 (15 日) 上午與公明黨主席山口那津男在官邸會面。山口在會談中表示，為因應這波武漢肺炎 (COVID-19) 疫情，希望日本政府不管所得多寡，每人一律發放 10 萬日圓現金。安倍則表示會朝著這個方向來作檢討。

公明黨主席山口那津男在 15 日上午的會談中提到，由於武漢肺炎的疫情擴大，為採取更進一步的經濟對策，希望日本政府能向每一位日本國民發放 10 萬日圓現金，並且不要在所得條件上設限。

針對此項要求，日本首相安倍晉三也在回應時表示「會朝著這個方向來作檢討」。

日本首相安倍晉三 (圖片：AFP)

山口在面對記者提問時說道：「從政府發布緊急事態宣言開始，影響範圍就廣泛擴及社會與經濟。在這樣的情況下，才會敦促安倍首相要向國民們發出這樣訊息，以示 (政府與民眾間的) 連帶感。而對於這樣的要求，安倍首相也表示理解，且會積極的接受這項提議。認為須保持速度感來持續努力，要盡早將錢送到民眾手上。」

此外，就 10 萬日圓的發放事宜，日本自民黨的二階俊博幹事長在昨 (14) 日也已經向日本政府提出相關要求。希望在日本政府的 2020 年度第 2 次補正預算案中，能夠編入相關預算。

與緊急經濟對策有關的補正預算案，日本政府將在下週提交國會送審。然而以目前補正預算案的 16.8 兆日圓總額來看，並不足以向每位日本國民發放 10 萬日圓現金，在財源方面不足。還有不論收入多寡皆發放同樣金額的作法，也引發批評聲浪，認為作法不公。