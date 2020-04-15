川普將與多名大型美企高管會談 商討重新開放美國經濟

美國總統川普週二表示，他將與一些美國最大企業的高層，像摩根大通 (JPMorgan Chase&Co.) 戴蒙 (Jamie Dimon)、蘋果公司的庫克 (Tim Cook) 等人，共同探討在疫情已有所減緩下，如何重振美國經濟。

川普表示，「重新開放國家的計畫即將敲定」，這些企業高層可以提供一些好主意。川普稱，討論將以電話方式進行，不過他並未詳細說明，他們將如何影響政府的政策。

據《彭博》報導，名單中除了戴蒙及庫克外，還包括華爾街黑石集團 (Blackstone Group Inc.) 的 Stephen Schwarzman、美國銀行的 Brian Moynihan、高盛集團的 David Solomon、摩根士丹利的 James Gorman、花旗集團的 Michael Corbat、和富國銀行的 Charles Scharf 等人。

大型企業則有沃爾瑪的 Doug McMillon、埃克森美孚的 Darren Woods、微軟公司的 Satya Nadella 、Liberty Media Corp. 的 John Malone、聯邦快遞的 Fred Smith、聯合航空公司的 Oscar Munoz、Archer-Daniels-Midland Co. 的 Juan Luciano 、嘉吉公司的 David MacLennan、洛克希德 · 馬丁的 Marillyn Hewson 、Northrop Grumman Corp. 的 Kathy Warden 和可口可樂的 James Quincey 等人。

這其中也包括了川普的重要盟友，拉斯維加斯金沙集團的 Sheldon Adelson，但他也邀請了自己一再抨擊的亞馬遜執行長 Jeff Bezos。

川普本週預定組建特別經濟小組，專門負責疫情後重建工作，但成員似乎不會包括這些企業高管。

川普近日說法表明，他非常傾向於在 5 月 1 日前重新開放美國經濟，並與各州州長商議。儘管一些公衛專家認為這個時間取消限制可能為時過早，不過白宮經濟顧問正努力說服川普，應重新開放以避免經濟崩潰。

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