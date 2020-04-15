思科推紓困計畫！ 客戶能延期支付95%餘款

為因應肺炎疫情的衝擊，思科週二 (14 日) 宣布一項紓困融資計劃，能讓用戶延期支付其新品 95% 的費用直到 2021 年，思科承諾將提撥 25 億美元以資助該項目。

思科 (CSCO-US) 股價週二上漲 3.78%，以每股 42.78 作收，週二科技股大多上漲。

思科股價 (圖片: investing)

全球疫情嚴峻，多數人在家中防疫避免進一步傳染，失業人數加速攀升，思科此舉能幫助用戶，在經濟活動低迷的同時保有現金，等到狀況改善，將更有能力支付欠款。

依照此計畫，只要用戶在 4 月 14 日至 7 月 25 日期間訂購思科的軟體、硬體或服務，即可享有 90 天暫時無須支付費用的服務。在 90 天期限後，用戶每月只需繳付產品總價值的 1%，直到 2020 年底。

之後，用戶再根據原有協議，按月分期還完餘款。延後付款至 2021 年的規定，也適用於二手產品。

「客戶對未來前景感到不確定」，思科旗下 Cisco Capital 總裁 Kristine Snow 表示，客戶曾向公司表明，他們想知道思科會如何幫助他們取得遠端工作所需的技術，以及如何替他們的客戶提供服務。

Snow 表示，就思科合作夥伴提供的服務而言，如安裝費用等多達 5% 的成本，也能涵蓋在上述的優惠中，她指出，該優惠適用於所有思科產品。

思科是美股道瓊工業指數的成份股之一，思科主要競爭對手惠普企業 (Hewlett Packard Enterprise)(HPE-US) 也於 6 天前也公布類似的紓困計劃，並承諾提供超過 20 億美元以支持該項目。