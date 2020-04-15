受到聯準會將買進高收益債券消息的激勵，全球高收益債券與美國高收益債券指數分別單日上漲 2.62% 與 3.16%（4 月 9 日），表現超亮眼。加計近期價格反彈後，高收益債券的吸引力仍高於其他資產，「鉅亨買基金」建議可繼續調降公債佔比，並增加高收益債券比重。

1. 相較股市，高收債仍有甜頭



資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採美銀美林美國高收益債券、標普 500 與美銀美林美國投資級公司債券指數，資料日期: 2020/4/14。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。股票風險溢酬為預估未來企業獲利除以目前股價，再減去美國 10 年公債殖利率；債券風險溢酬採該債券殖利率與公債間利率差距。

截至 4 月 14 日，美國高收益債券的風險溢酬為 7.7%（風險溢酬代表相較於美國公債這種無風險資產，投資人可從此資產獲得多少潛在額外報酬），遠高於過去 10 年平均的 5.1%。美國高收益債券風險溢酬除了高於歷史平均外，也優於美國股票的 4.4% 與美國投資級公司債券的 2.4%。考量到聯準會與美國財政部積極介入金融市場，企業資金流出問題或債務違約機率顯著降低，美國高收益債券的超高風險溢酬充滿吸引力。

2. 與歷史相比，高收益債券跌夠了

由於各類資產風險屬性不同，直接將美國高收益債券與美國股票風險溢酬做比較，似乎有失公平。我們因此將兩者風險溢酬標準化後並與過去相比，從下圖可看出，截至 3 月底，標準化後的美國高收益債券風險溢酬來到 4.3 倍，已經高於過去幾輪高峰時的數字；標準化後的美國股票風險溢酬則是 2.8 倍，仍略低於 2008 年的 4 倍（風險溢酬可視作價格的倒數，當價格越低時，風險溢酬就越高，若風險溢酬來到最高點，就代表未來價格會上漲）。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 與美銀美林美國高收益債券指數，資料日期：2020/4/14。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。標準化公式為當月數值減去過去 2 年平均值，再除以過去 2 年標準差。

3. 歐洲經驗，低利率將是美高收與全高收的未來

除了風險溢酬絕對水準較高，且相對水準也較高外，看好美國高收益債券的原因還有一個。受到債務居高不下影響，要避免債務出問題且經濟能繼續成長，超低利率或負利率政策將是聯準會的唯一選擇。而要知道超低或是負利率政策對高收益債券的影響，只需要看歐洲就可。從德國 10 年公債殖利率降到 0% 至 1% 後，歐元高收益債券殖利率便於 3.5% 至 6% 間遊走。6% 很可能就是未來美國高收益債券殖利率的上限，對於有配息需求的投資人，更該趁現在開始佈局高收益債券。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

觸底訊號浮現，高收債成資產核心

儘管我們受到指數編纂時間較長限制，全文大多以美國高收益債券指數為例。但全球高收益債券指數與美國高收益債券指數差異不大（從 2009 年以來，兩者至今表現差距不到 5%），因此，我們對全球高收益債券看法與美國高收益債券相似，兩者都適合當作投資人資產配置的核心。

鉅亨精選基金

貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

摩根基金 - JPM 環球高收益債券 (美元)-A 股 (累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

