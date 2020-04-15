美國如何重啟經濟？加州州長率先拋「解封」6指引

美國總統川普是否有重啟經濟的最終權力鬧得沸沸揚揚，美國東西岸至少 10 州決定自行協調重開經濟的時間表。上個月率全美之先下達禁足令的加州州長紐松 (Gavin Newsom) 週二 (14 日) 拋出重啟加州社會和經濟的六項指標，他雖然沒有明確定下復工時間表，但表示將在兩週後評估加州在各方面進展。

加州在 3 月 19 日成為全美第一個對全州下達居家令的地方，紐松週二說，加州的武漢肺炎 (COVID-19) 確診病例數逐漸下滑，疫情曲線趨於平緩，「已經看見隧道盡頭的曙光」。

但紐松強調，此刻也可能是最具挑戰性的階段，「在這個階段，最終指引是科學的公共衛生，而非政治。」

加州提出六項指標，評估如何放寬禁足令規定，以及何時能解除封鎖：

1. 能夠透過檢測、追蹤接觸者、隔離來保護我們的社區，並支援確診者以及有接觸史的民眾

2. 能夠保護 COVID-19 高風險民眾免於感染

3. 醫院和醫療體系能夠應付病例突然激增

4. 能開發出治療方法滿足需求

5. 企業、學校、兒童照護機構能夠落實保持適當距離的措施

6. 決定必要情況下何時必須重啟特定措施，包括禁足令

紐松強調，即便解除居家令，生活也無法在一夕之間恢復正常，例如餐廳很可能必須限制客流量，而在公共場所戴口罩將是常見的景象。

紐松並未針對解除封鎖提出具體時間表，但他向媒體表示，如果到了 5 月第一個禮拜，這六項指標都達標，再來問他解封時間點的問題。

在川普宣稱擁有重啟經濟最終權力的情況下，美國多州週一仍宣布自行協調重開經濟計畫，例如紐松宣布和華盛頓州州長 Jay Inslee、奧勒岡州州長 Kate Brown 組成區域聯盟，而美東包括紐約、紐澤西兩個疫情嚴峻在內共計七個州，也決定組隊協調重新開放經濟活動。

加州一開始因為因應疫情的步調相對快速，得以免於淪入紐約州的處境，但也付出高昂的經濟代價。加州有 4000 萬人口，在止於 4 月 9 日的四週內已有約 230 萬人申請失業保險補助，超過去年全年申請數。

截至週日 (12 日)，加州確診病例數超過 22348 人，死亡人數 684 人。