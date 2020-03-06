小摩執行長戴蒙心臟手術後返家休養 公司股價盤後跌1%

摩根大通 (JPMorgan)(JPM-US) 週四 (5 日) 表示，公司執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 接受了緊急心臟手術，目前正在休養，在他休養期間，聯席總裁 Daniel Pinto 和 Gordon Smith 將負責處理公司事務。

受消息面影響，摩根大通在盤後交易中下跌逾 1%。

(圖表取自 Google)

現年 63 歲的 Dimon 是美國主要銀行中，任職時間最長的主管，由 2005 年以來擔任公司執行長，從 2006 年後任董事會主席，負責投銀和消費者信貸業務。

摩根大通表示，戴蒙週四早間「發生急性主動脈剝離」，並成功進行了緊急心臟手術，他目前清醒且恢復良好。

據梅奧診所表示，如果主動脈血液穿過內膜層進入中間層，即形成主動脈剝離，這種情況可能是致命的。

摩根大通首席董事 Lee Raymond 發布聲明表示，董事會已經「全面了解了這些進展，並已要求 Pinto 和 Smith 在此期間領導公司」。

這個手術消息的傳出，正逢大型銀行處於處於健康危機及動盪的時刻。摩根大通上週表示，在疫情擴散之際，公司暫停多數商務出行，並啟動連續性計畫，將部分交易員派往備用辦公室，此外，近日他們要求上千名員工在家工作一天，以測試他們的遠距工作能力。