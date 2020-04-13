〈政院兆元紓困〉新冠肺炎潛伏期快篩試劑最快7月量產 檢測僅需1小時

行政院今 (13) 日召開紓困振興方案「醫藥防疫科技研發」記者會，國衛院院長梁賡義指出，工研院研發利用核酸分子檢測的快篩試劑，可從 COVID-19 病毒潛伏期進行檢測，1 個小時內就可完成快篩，最快今年 7 月可量產。

為了在第一時間快速篩檢出確診病患，行政院的特別預算和移緩濟急預算共編列 21.6 億元的經費，提升台灣檢測和治療能量。

工研院研發出核酸分子檢測快篩檢測儀，能在潛伏期時，在 1 小時內篩檢出是否確診新冠肺炎 (俗稱武漢肺炎)，包括前處理 20 分鐘、快篩 40 分鐘。

經濟部次長林全能表示，核酸分子檢測儀準確率高達 90%，重量只有 600 公克，是全世界最輕巧的快篩檢測儀，工研院已完成雛型樣品開發，預計 4 月底可完成臨床測試，6 月試量產，7 月可望正式量產，我們必須提早布局，假設新冠肺炎演變成流感，秋冬的時候我要具備快速、大量篩檢的能力，提早防範。

此外，中研院、國衛院與國防預醫所團隊也研發蛋白質檢測，用抗體去找抗原方式，針對感染期的病患，15 至 20 分鐘可確定是否感染，最快 3 個月內可量產；長庚大學也研發出人體抗體檢測方法，可在病患恢復期檢測，預計最快半年內可量產。

科技部長陳良基強調，科研團隊這段時間在幕後默默協助指揮中心做各項防疫，有些團隊的成果大家有看到、有些大家沒看到，事實上，科技部這陣子動員了 2、300 個有補助的實驗室來作協助，其中最突出的案例就是台灣成為全球第 4 個把病毒株分離出來的國家，目前有 52 個病毒株在 P3 實驗室中，隨時都可協助檢疫、治療及疫苗研發，因此，國人對於台灣科技防疫實力可以放心。