〈新冠肺炎疫情〉口罩徵用延長至6月底 eMask明起開放小童口罩預購

國內徵用醫療口罩將延後至 6 月底，不過，近期因成人購買兒童口罩比例過高，引發爭議。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今 (14) 日宣布，下週四 (23 日) 起將恢復兒童口罩年齡購買限制，16 歲 (含) 以下健保卡才能購買；此外，明 (15) 日起，eMask 口罩預購系統也將試辦網購 4-8 歲小童立體口罩。

自從開放成人購買兒童口罩後，有許多家長反映跑遍附近藥局都買不到，指揮中心統計發現，有近四分之一的兒童口罩是被成人買走，為保障兒童優先使用的權利，將從 4 月 23 日起恢復兒童口罩年齡購買限制，僅有 16 歲 (含) 以下健保卡才能購買。

指揮中心表示，明天起也將透過 eMask 口罩預購系統，試辦小童立體口罩全面網購，尺寸約為對折長度在 8 公分以下、寬度在 12 公分以下。民眾登入 eMask 系統會自動辨認年齡，只有 16 歲以下身分認證，才會出現成人或兒童口罩的選項，提醒民眾購買前務必確認尺寸符合家中孩童需求，其餘購買程序和成人口罩相同。

國內從 1 月 31 日起徵收醫療用口罩至 4 月 30 日，不過，因疫情尚未趨緩，陳時中表示，政府徵收口罩將從 4 月底延長至 6 月底，禁止一般醫用口罩及外科口罩出口，不過 N95 口罩、防護隔離衣等防疫物資則會採彈性作法，徵用一定的量穩定國內供需後，允許廠商保留部分產能進行外銷，增加營運的誘因及動能。