〈政院兆元紓困〉核貸金額逼近800億元 龔明鑫：不應齊頭式發放現金

行政院祭出 1.05 兆元規模的紓困 2.0 方案，目前核貸金額已近 800 億元，不過卻遭外界質疑應發放現金或消費券，政務委員龔明鑫今 (13) 日指出，當年消費券經費高達 800 多億元，卻造成替代消費及 90 萬的失業、無薪假人口，龔明鑫強調，現金不應齊頭式發放，而是應針對受疫情衝擊較大的弱勢族群進行援助。

龔明鑫今天在行政院說明政策記者會上公布各項紓困貸款目前辦理的情形，截至上周五 (4 月 10 日)，全台銀行受理 3498 戶、金額 494 億元，核准戶數為 1158 戶、118 億元。此外，若企業戶、個人戶無法參與政府的紓困方案，也可選擇參加銀行自辦的紓困貸款，目前已核貸 7229 戶、678 億元，兩者合計 796 億元。

至於部分企業或個人戶因資格等問題難以申請貸款，龔明鑫表示，透過 1988 專線或經濟部馬上辦，政府就會立刻進行協處，目前接獲了 253 件陳情，其中 235 件已結案，另外 18 件也正積極協處當中。

近日前總統馬英九等人陸續提出應發放現金或消費券的建議，龔明鑫表示，防疫、紓困到振興都是有階段性的，目前政府紓困確實也有發現金，不過對象不一樣，並非齊頭式發放，而是針對受疫情衝擊較大的族群。

比較 2008 年金融海嘯時期，龔明鑫表示，當時馬政府發放 858 億元消費券，但仍造成 23 萬人減班休息 (無薪假)、60 多萬人失業，合計 90 萬人受衝擊，而面對這次疫情，政府編列 1035.2 億元現金發放給需要的民眾，預計可鞏固約 200 萬人的就業。

至於馬前總統質疑「振興抵用券」與「酷碰券」措施恐緩不濟急，龔明鑫強調，疫情緩和之時，已經是需要促進消費階段，如果發放現金效果恐怕會更差，因為有些錢會被轉為存款，若是發放消費券，經證實也會產生替代消費現象，刺激消費的功能受限制，事實上，花了 800 多億元既沒有穩住就業，沒有協助到需要幫助的人，也沒有達到促進消費的效果。

龔明鑫表示，因應這次疫情，政府不會再實施同樣政策，紓困階段「錢要用在刀口上」，不要再讓 2009 年的失業、無薪假狀況重演，到了振興階段時期，政府會推出不會產生替代消費的措施。