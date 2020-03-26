印尼股市寫1999年來最大漲幅 分析師：暫時的技術性反彈

據《彭博》報導，儘管沒有特定的大利多，不過在週三 (25 日) 休市一天之後，印尼股市今天發起了絕地大反攻，一度上漲 11%，寫下 1999 年以來最大的盤中漲幅。

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情造成全球股市動盪，印尼也是受傷最受的股市之一，近期已經多次觸及熔斷，導致交易停止，也早早摔入熊市。

亞洲股市基準指數昨天飆升 5.6%，創 2008 年以來最大漲幅，今天續漲 0.2%。印尼未趕上昨天的強彈，不過今天迅速補漲，雖然午盤由高點下滑，但仍力保 4300 點附近，漲幅約為 9%。

(圖表取自彭博)

儘管如此，由於病毒感染人數持續上升，自本月初以來，印尼股市仍下跌了 21%。

為了應對疫情對經濟的影響，政府擴大公共支出，並考慮首度發行以以印尼盾計價的復興債券，以協助民營企業融資抵抗衝擊。

不過分析師認為，今天的強力反彈意義不大。RHB Sekuritas 分析師 Michael Wilson Setjoadi 說，「這只是暫時的技術反彈」，因為指數最近已經下跌了很多。國內沒有積極的股市催化劑，受感染的病例仍在增加。

截至週三，印尼確診的 Covid-19 病例增加至 790 例，死亡 58 人。在東協國家來說，印尼是死亡人數最高的一個。

在疫情轉趨嚴重之下，促使當局對包括首都雅加達在內的幾個地區實行部分封鎖，帶來了增長前景的壓力，甚至比金融危機時期更糟。不過在銀行股的帶動之下，股市暫時得以喘息。

印尼盾兌美元匯率，今天也上漲 1.8%，至 2015 年 10 月以來最高，而 10 年期公債殖利率則下挫 18 個基點。

PT Sinarmas Sekuritas 的研究主管 Evan Hadiwidjaja 表示，展望未來，由於疫情似乎遠遠未結束，宜謹慎看待此次反彈，金融市場的動盪仍將存在。

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