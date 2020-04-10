無畏疫情影響 超商雙雄Q1營收雙創同期新高

新冠肺炎疫情衝擊多數實體零售業者，超商業者表現相對穩健，雙雄公布第一季營收均繳出好成績，包含統一超與全家，第一季皆創同期新高，統一超更寫單季第四高紀錄，全家則是第三高。

統一超 (2912-TW) 今 (10) 日發布 3 月合併營收 205.47 億元，月減 3.79%，年減 0.77%，創同期次高，第一季合併營收 630.5 億元，年增 3.22%，創同期高、單季第四高。

全家 (5903-TW) 月營收 66.99 億元，月增 9.93%，年增 8.63%，創同期新高，第一季達 197.92 億元，年增 8.79%，創同期高也是單季第 3 高。

反觀百貨業者，營收多明顯受衝擊，遠百 (2903-TW) 雖有信義遠百加入營運，第一季合併營收仍衰退 6.45% 至 86.31 億元，特力 (2908-TW) 季營收年減 7.32% 至 91.56 億元。

統一超指出，3 月業績略較去年同期下滑，是因海外轉投資企業受新冠狀肺炎疫情影響，若排除海外轉投資事業，7-ELEVEN 超商 3 月營業額仍維持成長，而統一速達、DUSKIN 樂清、博客來等轉投資，隨著物流、清掃與網購需求帶動下，同樣穩健成長中。

其中，統一速達因網購宅配需求增溫，配送件數年增近 20%，博客來則因宅經濟發酵，有效拉抬整體圖書、百貨商品買氣。

7-ELEVEN 自 3 月起展開「就近買 安心吃」活動，帶動本業營運成長，其中，生鮮食品成長超過 60%，至於一向是超商主力的 CITY CAFE，持續透過 OPEN POINT APP 的行動隨時取服務推優惠，咖啡業績成長近 10%，

進入第二季後，時序接近超商傳統旺季，7-ELEVEN 新推出「振興優惠券」和端午節預購，以多樣化優惠商品組合，並網羅知名店家，全力推升業績。

全家則指出，民生消費雖受疫情影響波動，但受惠於店數與鮮食雙成長，整體營運仍維持穩健，其中，鮮食年增近 10%，尤其宅居微料理、健康新食材最受青睞，而疫情下小確幸的代表商品霜淇淋，年增達 30%，現煮咖啡飲料則受惠於口罩取貨的優惠活動，成長近 15%。

展望第二季，超商業者均積極推動各國冰品新品、母親節和端午節預購，並將陸續推鮮食新品，業績穩定成長無虞。